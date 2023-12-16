В России вышла книга режиссера Макото Синкая «Она и ее кот» в переводе Натальи Румак. RTVI поговорил с ней о популярности манги и аниме, запретах тайтлов в России, а также значимости произведений Макото Синкая и Хаяо Миядзаки.

С чем связана возросшая популярность манги и аниме

У меня нет статистики, но я подозреваю, что особых всплесков нет — вернее, они могут, конечно, возникать в ответ на появление нового произведения, но в целом, как мне кажется, интерес к манге и аниме стабилен.

Когда-то он возник в нашей стране, скорее всего, как реакция на нечто экзотическое, отличное от привычного нам массового искусства: в моем детстве был «Босоногий Гэн», «Кот в сапогах» — непривычная рисовка, непривычные сюжеты или их переработка. Впрочем, считается, что один из «родоначальников» японской манги Тэдзука Осаму вдохновлялся работами Диснея, а знаменитый мастер Хаяо Миядзаки высоко ценил как подход студии «Дисней», так и мастерство российских аниматоров, так что в искусстве все оказывается взаимосвязанным. И все-таки японское аниме было для нас чем-то совершенно новым.

То же самое с мангой: я помню коротенькие истории в картинках в детских журналах, например в «Мурзилке», но их никогда не воспринимали как что-то самостоятельное. И вдруг оказалось, что манга — это отдельная форма литературы, что существует манга для детей и для взрослых. Друзья в Японии пытались приобщить меня к значимым произведениям — «Преступление и наказание» того же Тэдзуки Осаму или его же «Блэк Джек» (кстати, я слышала, что совсем недавно вышел новый эпизод этой манги, созданный нейросетью), но мне так и не удалось увлечься.

Думаю, что однажды возникший интерес вряд ли сильно менялся — разве что постоянно рос вместе с ростом доступности этих форм для российского зрителя и читателя. И, конечно, официальные издания, сделанные красиво и качественно, не могли не привлечь дополнительную аудиторию.

Почему некоторые тайтлы манги запрещают в России

Видимо, это общее стремление «к истокам и скрепам» — или, другими словами, ксенофобия. Всегда легче запретить, чем разобраться. К тому же, это создает ощущение контроля, что приятно.

Правительства и бдительные граждане всегда что-нибудь запрещают, и необязательно чужое: несколько лет назад писали, что в США в некоторых штатах запретили «Убить пересмешника», в Японии изъяли из свободного доступа в библиотеках мангу «Босоногий Гэн».

С какой манги стоит начинать новичкам

Как я уже сказала, я сама не большой знаток манги, но Тэдзуку Осаму, наверное, порекомендовать стоит. Из детских прекрасен «Дораэмон» — классическая манга, на которой выросло не одно поколение японцев. Я сама несколько лет назад перевела очень симпатичную серию «Записки о лечении волшебных зверей» о ветеринаре и его ассистентке — юной волшебнице. Любителям мистики могу посоветовать «Знатока муси» и другие произведения того же автора, Юки Урусибары, для молодежи — «Научное доказательство любви». Правда, это манга, которую я сама переводила, поэтому и знаю. Существует огромное множество, как сейчас говорят, «тайтлов» — наверняка каждый сможет найти интересный для себя. Я вот давно заглядываюсь на «Путь домохозяина» — про гангстера, который отошел от дел и занимается домашним хозяйством: выглядит интересно.

Макото Синкай — режиссер и писатель

Насколько я понимаю, часть книг режиссера — новеллизация фильмов, часть действительно написана как основа для сценария, но в целом это, наверное, не так важно. В одном из своих интервью Синкай упоминает, что в школе чувствовал себя неуютно и «в качестве попытки убежать от реальности усаживался по вечерам за стол и начинал писать какие-то фрагменты повести». Может быть, это и послужило толчком? Несмотря на то, что Макото Синкай знаменит своими изображениями неба и воды, он сам заявлял о себе, что он человек «не картинки», но «звука и слова» и что он даже рисунки в раскадровке «подгоняет под ритм слов», зачитывая реплики персонажей.

Изображения неба, облаков, воды выделяют Макото Синкая среди других режиссеров. Реалистичность, но в то же время субъективность: в интервью он говорит, что много времени уделяет созданию фонов, но при этом придерживается позиции, что нужно не просто нарисовать «реалистичный пейзаж», но «изобразить картину, существующую в памяти». Синкай рассказывал , что в «5 см в секунду» он «хотел изобразить скорость», в других фильмах — расстояние, в том числе между людьми.

Почему Синкая сравнивают с Миядзаки

Их объединяют прекрасная анимация и трогательные, глубокие истории. Сравнение вполне оправдано, хотя сам Синкай, по-моему, изо всех сил отказывается от него.

Что нужно знать, чтобы лучше понимать Миядзаки

Вчера мы с детьми как раз сходили на предпремьерный показ. Фильм очень сложный, но я бы не сказала, что для его понимания необходимо знание именно японской культуры и философии — он, как и всегда у Миядзаки, открыт для интерпретаций, и никакие специальные знания, мне кажется, не нужны. Разве что нужна открытость самого зрителя, готовность принять отсутствие готового ответа (это намеренная тавтология).

В целом, Миядзаки тем и хорош, что им можно наслаждаться на разных планах, горизонтах и глубинах. «Унесенные призраками» можно просто смотреть, как детскую сказку (которая «ложь, да в ней намек»), а моя коллега вот уже несколько лет разбирает этот фильм не только с точки зрения мифологии, как делают обычно, но и с точки зрения современного японского общества, постоянно находя новые смыслы. В этом году она рассматривала Юбабу как идеал руководителя компании, перед этим — образ Безликого и лицо современного человека, отношения родителей и детей и так далее.