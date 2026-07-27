С 25 июля по 16 августа в России проходит шестой международный гастрономический фестиваль ТАЙГАСТРО. В этом году в нем участвуют более 500 ресторанов из России, а также Казахстана, Беларуси, Индии, Сербии и Китая. Помимо специальных сетов и гастрольных ужинов с участием российских и зарубежных шеф-поваров, фестиваль подготовил культурную программу. В Красноярске, Москве и Екатеринбурге пройдут кинопоказы, концерты, театральные проекты, книжные встречи и образовательные события. RTVI собрал самые интересные из них.

Книжная программа в «Пиотровском»

25 июля — 16 августа

Во время фестиваля книжные магазины «Пиотровский» в Москве и Екатеринбурге представят специальную подборку книг, посвященную гастрономии и Сибири. Это издания, в которых исследования региона соседствуют с художественной прозой, автоэтнографией и текстами о локальной культуре. Дополнят программу встречи с писателями, переводчиками и исследователями. Все книги из фестивальной подборки можно будет приобрести по специальной цене.

Фестиваль электронной музыки КОННЕКТ × ТАЙГАСТРО

1 августа

Фанпарк «Бобровый лог» в Красноярске на один вечер станет площадкой фестиваля электронной музыки. Программа развернется сразу на трех сценах. На хаус-сцене с видом на Енисей выступят Mindo, Darksun Live, Mr. Z, Altum Unda и другие артисты. Техно-программа объединит представителей российской электронной сцены, среди которых Наташа Abelle, Roma Zuckerman и Spiridonov. Отдельное пространство займет этническая сцена, подготовленная командой фестивалей «Ночь шаманов» и «Солнцестояние»: здесь прозвучит традиционная музыка народов Сибири, а также пройдут ремесленные и культурные практики.

Фестиваль документального кино «ТАЙГАСТРО. Док»

8—16 августа

Красноярский Дом кино на неделю станет площадкой документального кино о Сибири. В программу вошли фильмы о людях, гастрономии, путешествиях, природе и современной городской культуре. Главной премьерой станет сериал «Из Сибири со вкусом», рассказывающий о становлении Красноярска как одного из гастрономических центров страны. В программу также вошли киноальманах «Там, где наш дом» о людях, сохраняющих локальные традиции, фильм-путешествие «Енисейский марафон» о маршруте через Красноярский край, Хакасию и Тыву, а также картина «Лучшие места не в партере», посвященная Красноярскому камерному хору.

Театральная программа

В течение фестиваля

Одним из самых необычных событий станет саунд-перформанс «Шумовая кухня», созданный при поддержке Центра развития современного искусства СКАН. Центральный рынок Красноярска превратится в площадку, где кухонная утварь, продукты и звуки приготовления еды станут частью музыкального и театрального действия. Проект создадут художник саша з. и арт-группа «Хорошие мысли обо всем».

Еще одним событием станет вечер «Песенки Вертинского» в пространстве «Пушка+». Актер и номинант премии «Золотая Маска» Георгий Дмитриев исполнит песни и тексты Александра Вертинского в формате камерного кафешантана.

Форум ИНТЕРТАЙГАСТРО

27—30 июля

Образовательная программа фестиваля объединит шеф-поваров и гастрономических экспертов из России, Бразилии, Малайзии и ОАЭ. Центральным событием станет открытый форум 27 июля, где участники обсудят развитие локальной кухни, влияние культурного обмена на гастрономию и применение современных технологий в ресторанной индустрии.

После форума международные команды проведут серию гала-ужинов в красноярских ресторанах Tunguska, SADKO и «Чешуя». Их результатом станут новые блюда и гастрономические концепции, которые позже появятся в ресторанах разных регионов России.