Команда красноярского ресторана Tunguska проведет с 25 июля по 16 августа шестой международный гастрономический фестиваль «Тайгастро». Участие в нем подтвердили более 500 ресторанов из России, Казахстана, Беларуси, Индии, Сербии и Китая. Шеф-повара проектов-участников будут готовить сеты из местных сезонных продуктов.

Главной площадкой станет Красноярск. 25 и 26 июля во дворе креативного кластера «Квадрат» состоится двухдневный праздник уличной еды и музыки «Тайгейр». 31 июля во внутреннем дворе Красноярского ТЮЗа выступит группа «Твое далеко». 1 августа в фанпарке «Бобровый Лог» пройдет межжанровый фестиваль электронной музыки с тремя сценами.

В рамках образовательной программы 27 июля в Красноярске пройдет международный гастрономический форум «Интертайгастро». Среди участников — шеф-повара из Бразилии, ОАЭ и Малайзии, а также российские шефы из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. 29 и 30 июля в трех ресторанах Красноярска — Tunguska, SADKO и «Чешуя» — пройдут гала-ужины.

Культурная программа фестиваля охватит несколько городов. В Литературном музее им. Астафьева в Красноярске откроется выставка «Сибирская кухня», в Краеведческом музее — интерактивная экскурсия «Что ел?» о кухне народов Севера. С 8 по 16 августа в красноярском Доме кино покажут документальные фильмы о Сибири, в том числе состоится премьера сериала «Из Сибири со вкусом». 7 августа на Центральном рынке Красноярска пройдет саунд-перформанс «Шумовая кухня». В книжных магазинах «Пиотровский» в Москве и Екатеринбурге пройдут встречи с писателями и лекции.

Гастрольные ужины запланированы в ресторанах Сочи, Иркутска, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, а также в ресторане KIRILLITSA в Шанхае.