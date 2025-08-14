До 14 сентября в Москве проходит форум «Территория будущего. Москва 2030», где можно не только увидеть достижения столицы за последние годы, но и стать частью строительства современного удобного и технологичного мегаполиса будущего. Рассказываем, какие направления отражены в рамках форума и что стоит посмотреть на «Москва 2030».

Транспорт

На площадке «Манеж» демонстрируются проекты развития транспортной системы. В рамках экспозиции представлена схема рельсового каркаса 2030 года, включая высокоскоростные железнодорожные магистрали. Гости могут увидеть макеты подвижного состава и цифровых станций, которые появятся в ближайшие годы.

Особое внимание уделено модернизации метрополитена. На форуме показаны турникеты нового поколения, которые увеличат пропускную способность станций на 40%. В отдельном пространстве «Цифровой город» представлена технология оплаты проезда по биометрии, действующая на всех станциях метро.

Речной транспорт также является частью экспозиции. Посетители могут совершить виртуальное 5D-путешествие по Москве-реке и узнать о планах расширения маршрутов. К 2030 году количество круглогодичных маршрутов увеличится до семи.

Дорожная инфраструктура представлена инсталляциями, демонстрирующими перспективные проекты мостов и их влияние на мобильность горожан.

Здравоохранение

Площадка в «Гостином Дворе» посвящена современным медицинским технологиям. В рамках экспозиции представлены четыре проекта новых корпусов столичных больниц: Детской городской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова, Московского клинического научно-исследовательского центра Больница 52, Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и Городской клинической больницы им. В.П. Демихова.

Особый акцент сделан на профилактике заболеваний и цифровизации здравоохранения. Посетители могут ознакомиться с инновационными подходами к диагностике и лечению, а также с программами поддержки психического здоровья.

Образование

В «Гостином Дворе» представлены проекты, связанные с модернизацией образовательной среды. Гости могут увидеть макеты школ будущего, которые будут построены в центре Москвы. Эти учреждения оснастят трансформируемыми классами, высокотехнологичными лабораториями и выставочными зонами.

Программа «Моя школа» предусматривает ежегодное обновление до 100 образовательных объектов. На форуме показаны макеты таких пространств, включая атриумы, медиатеки и специализированные кабинеты.

В кластере «Ломоносов» 23 августа пройдет молодежный фестиваль «Ночь карьеры». Для гостей подготовят программу из трех направлений — карьерного, образовательного и атмосферного. Кроме того, можно будет примерить на себя городские профессии на VR-тренажерах, принять участие в карьерных играх и разобрать свое резюме вместе с рекрутерами.

Социальная защита

Интеллектуально-выставочное пространство «Бесконечное развитие с вечными ценностями» посвящено социальной сфере. Экспозиция построена вокруг четырех тем: любовь, здоровье, знания и технологии. В зоне «Любовь» гости могут проверить эмоциональный интеллект, а в пространстве «Здоровье» — изучить связь физического и психического состояния. В зоне «Знания» представлены профессии будущего, а в «Технологии» — цифровая экосистема.

На площадке также организованы мастер-классы и зоны отдыха, где можно узнать о современных инструментах социальной поддержки.

Городская среда

В «Лужниках» представлены проекты благоустройства и экологические инициативы. Гости могут увидеть более 60 единиц спецтехники, включая машины для уборки улиц.

Особое внимание уделено экологии. На форуме работают контейнеры для раздельного сбора отходов, а также демонстрируется процесс переработки пластика. Посетители могут научиться создавать полезные вещи из вторсырья.

Особенное внимание уделяется контролю за экологией, сохранению экосреды — горожанам продемонстрируют, как происходит мониторинг воздуха, можно будет увидеть одну из 57 автоматических станций контроля, а также узнать больше об экологичном образе жизни, перенестись на зеленые территории и внести свой вклад в контроль за городской средой. В пространстве «Контроль Москвы» представлены технологии мониторинга городской среды, включая автоматические станции контроля воздуха.

Строительство

В павильоне «Искусство строить» в «Музеоне» проходит иммерсивное шоу «Полет над Москвой», демонстрирующее масштабы градостроительных проектов. Гости могут узнать о планах реновации и строительстве новых дорог.

На площадке также проводятся лекции по архитектуре и мастер-классы по урбанистическому скетчингу. В «Лужниках» посетители могут попробовать себя в роли градостроителей, создавая макеты городов.

Спорт

«Лужники» стали центральной площадкой спортивных активностей. Здесь представлены 19 зон, посвященных киберспорту, фиджитал-спорту и новым тренировочным методикам. Каждые выходные проходят лекции и встречи со спикерами, где участники могут обсудить будущее спортивной инфраструктуры.

Промышленность, бизнес и инновации

В «Манеже» представлены интерактивные макеты особой экономической зоны «

». Гости могут ознакомиться с высокотехнологичной продукцией, включая аккумуляторы для электротранспорта и микрочипы.

В «Сколкове» проходит форум «Беспилотные системы: технологии будущего», где демонстрируются роботизированные технологии для различных отраслей.

Культура

Парк «Зарядье» стал главной культурной площадкой форума. Гости площадки «Культурный город» увидят, что классическое искусство может быть ультрасовременным и устремленным в будущее, создавая мост между эпохами и поколениями. А искусственный интеллект и новые сценические и световые технологии позволяют расширить границы возможного. На площадке состоится более 150 симфонических концертов, поэтических спектаклей и мультимедийных представлений. В программе — выступления музыкантов мирового уровня: солистов Большого театра, Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», а также участников Фестиваля юношеских оркестров мира под руководством маэстро Юрия Башмета и других.

Финансовое просвещение

В парке «Зарядье» проходит марафон финансовой грамотности, включающий интерактивные игры, мастер-классы и лекции. Программа охватывает темы инвестиций, цифровой грамотности и противодействия мошенничеству. В течение 17 дней в парке «Зарядье» пройдет более 350 разнообразных познавательных активностей — от интерактивных игр, мастер-классов и викторин до финмультов, кинолекториев и открытых разговоров с медийными личностями. Программа Марафона составлена с учетом интересов всех возрастных групп: 6-10 и 11-14 лет, экономически активного населения и москвичей «серебряного» возраста.

Почему это важно

Вместо классической выставки с готовыми решениями форум стал лабораторией города. Здесь не только показывают транспорт, медицину, образование и культуру будущего, но и собирают данные о предпочтениях жителей — от маршрутов и планировок до технологий и форматов досуга.

Эти ответы попадут в профильные департаменты и могут повлиять на корректировку программ развития Москвы. В результате у горожан появляется редкая возможность не просто увидеть будущее, но и изменить его.

«Территория будущего. Москва 2030» — это площадка, где жители перестают быть зрителями и становятся соавторами городской стратегии. Вопрос к каждому: каким вы хотите видеть свой город в 2030 году, и готовы ли сказать об этом прямо сейчас.