В аккаунтах социальных сетей о здоровье всё чаще мелькает словосочетание «блуждающий нерв». Его предлагают «активировать», чтобы снизить тревожность, наладить сон, даже вернуть мотивацию. Звучит как магия, но что стоит за этим хайпом — нейрофизиология или маркетинг?

Что это вообще такое

Блуждающий нерв — это часть парасимпатической нервной системы. Он соединяет мозг с внутренними органами: сердцем, легкими, ЖКТ. Именно он помогает телу перейти из режима «бей или беги» в состояние восстановления и спокойствия. Чем активнее этот нерв, тем легче телу справляться со стрессом, быстрее засыпать и переваривать еду. Вариабельность сердечного ритма (HRV) считается его «косвенным индикатором».

Почему о нём заговорили

Изучение блуждающего нерва шло десятилетиями, но бурный интерес к нему вспыхнул в последние годы на волне популярности самопомощи, нейробиологии и биохакинга. Люди начали искать способы «включать» его без таблеток — дыханием, йогой, гаджетами и медитациями.

Плюс, появились технологии неинвазивной стимуляции — от электродов, прикрепляемых к уху, до устройств, которые подают ток на шею. Всё это моментально стало вирусным: «активируй вагус — и почувствуй себя лучше».

Что правда

Да, блуждающий нерв влияет на тревожность, сон и пищеварение. Это подтверждено десятками исследований.

Да, его можно стимулировать. Самый надёжный способ — дыхательные практики (медленное, глубокое дыхание), холодные обливания, расслабляющие упражнения.

Да, есть устройства, которые используют электрическую стимуляцию (например, taVNS — стимуляция через ухо). Они показали эффективность при депрессии, бессоннице и некоторых болевых синдромах. Но их эффект всё ещё активно изучается.

Что миф

«Включить» блуждающий нерв — это не про переключатель. Он не активируется раз и навсегда. Это динамический процесс, зависящий от образа жизни.

Гаджеты — не панацея. Они могут помочь, но это не значит, что каждый человек почувствует мгновенный эффект. Всё зависит от состояния здоровья, точки стимуляции и регулярности.

HRV — не прямая метрика спокойствия. На него влияет масса факторов: гормоны, возраст, сон, кофе, даже эмоции. И это не значит, что высокий HRV = просветление.

Так что делать?

Если вы хотите «подружиться» с блуждающим нервом — начните с простого:

дышите медленно и глубоко,

делайте умеренные физические нагрузки,

спите достаточно,

ешьте спокойно, не на бегу,

пробуйте холодный душ (но аккуратно!),

смейтесь — смех тоже активирует вагус.

А если интересуют стимуляции с помощью приборов — лучше проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний.