В преддверии Нового года RTVI спросил у российских селебрити о том, какой подарок они хотели бы получить. И вот что они ответили.

Самый лучший подарок для меня — это счастье и здоровье моих близких.

Я никогда не заказываю никаких подарков, я рада любому вниманию, радости и человеческому теплу — в чем бы оно ни выражалось. Поэтому это и будет подарком. О чем я мечтаю в этот праздник? Я всегда мечтаю о любви.

Всё, что я загадываю, у меня всегда появляется до Нового года в основном. Вот сумка у меня Kelly появилась1993 года… Я ее хотел — и она у меня появилась. […] Из детства у меня воспоминания, разумеется, только самые яркие — это связанные с подарками, потому что я все-таки человек материальный, я люблю это все… У меня была первая SEGA, мы играли там с папой в Mario, мы играли там в такой Bunny Tunes, где зайчик там прыгает.

Не пожирнеть на новогодних.

Мечтаю отправиться на Новый год в путешествие. Это моя постоянная традиция: каждый год уезжать куда-то за границу на новогодние праздники. Поэтому неожиданно получить от кого-то предложение уехать куда-то — было бы здорово, так как я планов еще не имею.

Я много чего хочу получить! Мне нужен новый виниловый проигрыватель, например, потому что мой царапает пластинки. Я хочу получить в подарок елку, потому что для меня ужас, если я куплю ее сама, — мне всегда дарит кто-то из друзей. Я потом с удовольствием елку наряжаю и всегда добрым словом вспоминаю человека, который мне ее подарил. Я люблю предметы дизайна, альбомы про искусство, про художников, про историю искусства, поэтому меня всегда можно этим снабжать. Буду очень рада альбому про Караваджо или про Рубенса. Единственное, что мне не надо дарить, — это косметику, это будет ошибкой! Потому что все, что мне нужно, во-первых, я уже создала сама и у меня есть целый склад этого, во-вторых, меня сложно косметикой удивить, потому что это моя работа. А когда получаешь подарок, хочется отдохнуть. Лучше мне подарить какой-нибудь набор для вышивания, я буду больше рада ему, чем косметике.

Как шопоголик и фэшн-блогер я бы хотел на Новый год в подарок получить огромную сумку-шопер из последней коллекции Hermès. Можно и не из последней, главное — чтобы она была большая. Как дизайнеру мне бы хотелось, чтобы все мои предыдущие коллекции наконец-то распродались, чтобы на вырученные средства можно было уже дошить новую коллекцию. А вообще хочется, чтобы после Нового года сразу наступило лето. Я уже столько летних вещей купил на распродажах, что сил моих уже нет ждать лета. А если серьезно, мне бы хотелось пожелать в новом году самому себе и всем счастья, спокойствия и мира. 2024 год, пожалуйста, будь к нам добрее!