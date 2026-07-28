Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow назвала участников 14-го выпуска, который пройдет с 4 по 6 сентября 2026 года в «Тимирязев Центре». За время опен-колла было подано 190 заявок — рекорд за всю историю ярмарки. Экспертный совет отобрал 108 галерей, 20 из которых участвуют впервые, 27 представляют региональную художественную сцену, а 15 экспонентов покажут работы зарубежных авторов.

Экспозиция разместится на двух этажах и во дворе «Тимирязев Центра» общей площадью 17 010 кв. м. Гости увидят 113 галерейных стендов, более 20 партнерских проектов и 9 некоммерческих культурных инициатив. Галереи распределены по секциям: «База», «Контур», «Тираж», «Цифра», «Дизайн» и «Сообщества».

Ярмарка представит произведения современных художников из разных городов России и мира. Галерея Арка из Владивостока представит работы Александра Киряхно; уфимская галерея Мирас привезет в Москву работы сооснователя группы художников «Чингисхан» Расиха Ахметвалиева; GSL представит работы канадского дизайнера Флоранс Прованше-Пру; а на стенде Галереи Сэйвр / Savour Gallery зрители увидят произведения японца Таро Камоды.

Среди ключевых экспонатов — работы Никиты Алексеева на стенде Галереи Ираги, видео-арт группы «Синий суп» у XL Gallery, литография Марка Шагала от ALTMANS GALLERY. Галерея «сцена/szena» представит моностенд с работами «Художника года» Cosmoscow 2026 Игоря Самолета. В секции дизайна будут показаны объекты итальянца Винченцо Де Котиса (KRASSKY), работы Освальдо Вигаса из Венесуэлы (РАФИНАД) и Оскара Нимейера из Бразилии (WE Gallery).

В секции тиражной графики — работы Виктора Пивоварова и Владимира Немухина (Е.К.АртБюро), в цифровом искусстве — проекты Лаборатории МЕСС с произведениями Александра Погребняка и Степана Терещенко.

Среди новых участников — Кабинет Графики с работами Паши Бумажного, Галерея Тихо с произведениями Александра Волкова, Галерея Радость с живописью Адели Левитовой и Culture с работами Анны Слобожаниной.

В рамках параллельной программы пройдут лекции, экскурсии и выставочные проекты. Ярмарка проходит при поддержке генерального партнера Сбера.