14-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет с 4 по 6 сентября в «Тимирязев Центре». Экспозиция разместится на двух этажах и во дворе площадью 17 010 кв. м. Гости увидят 113 галерейных стендов, более 20 партнерских проектов и 10 некоммерческих культурных инициатив, сообщают организаторы.

Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow представит три ключевых проекта: инсталляцию «Всплеск» Игоря Самолета — «Художника года» Cosmoscow 2026, стенд филиала Третьяковской галереи в Самаре («Музей года») и экспозицию Творческого сообщества МИРА («Институция года»), посвященную будущему музея в Суздале, который откроется весной 2027 года.

Среди некоммерческих проектов — стенд РБК в соавторстве с музеем «Полторы комнаты» и архитектором Александром Бродским, проект «Зверинец» Владимира Копейкина от Limonov Art Foundation, выставка «Шипы, розы и лучшее во мне» из собрания Анастасии Краттли от Фонда «Новые коллекционеры», экспозиция Музея-квартиры Георгия Гурьянова с работами Гурьянова, Виктора Цоя, Тимура Новикова, Энди Уорхола и Кита Харинга, а также проекты un[пак]ing и коллекционера Дениса Химиляйне.

На стенде «Глазами коллекционера» будет представлено собрание победителя премии «Коллекционер года». Имя лауреата объявят 3 сентября.