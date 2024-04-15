Бренд обуви Crocs совместно с компанией Pringles анонсировал совместную коллекцию тапок. Обувь поступит в продажу 16 апреля, сообщает Highsnobiety.

В коллекцию вошли классические сабо Crocs в цветовой гамме, вдохновленной популярными вкусами Pringles, — оригинальным (красным) и сметана и лук (зеленый). На кроксах вместо классических ремешков будут усы маскота Pringles Мистера П. Талисман бренда будет представлен еще и в виде значков-джибитсов.

В рамках коллекции Crocs также выпустит необычную модель, получившую название Crush Boot. Это бежевые полусапоги, дополненные кобурой, в которую помещаются маленькие банки чипсов.

Цены на обувь из капсулы начинаются от $20 (около 1800 рублей).