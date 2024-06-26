В московской галерее «Тираж 1/1» (Tirage Unique) проходит персональная выставка петербургской художницы Тани Рауш «В моем детстве или прямо сейчас». В своих работах художница затрагивает тему детских воспоминаний, которые остаются с нами на всю жизнь и порой влияют на наши решения. В интервью RTVI Таня Рауш рассказала, почему эта тема так для нее важна, какими образами из мирового кинематографа она вдохновляется и почему стоит посетить ее выставку.

Чем вас привлекает тема детства?

Как будто основная тайна приводит к детству, и там находятся ответы. Не столько в плане детских травм и страхов или же идиллических воспоминаний. А в плане насущного существования детства здесь и сейчас, как вневременного существования души, тогда как детство принято считать исчезнувшим. Но исчезнуть оно не могло. Оно продолжает свидетельствовать, что-то показывать, предостерегать.

Само искусство есть сопротивление смерти, как и детство. Я возвращаюсь к теме поступательного исчезновения детства как наиболее волнующей. Но в то же время к его поискам, оно тут и там незримо существует сейчас.

Почему дети на ваших картинах словно перемещаются во времени?

Они действительно находятся в том времени, в каком жили или живут, но это им не мешает быть прямо здесь.

Меня волнуют признаки времени и все, что связано с ним. Когда время становится особенно больным и трудным, мы ищем поддержки у тех, кто как-то справлялся с ним в периоды катастроф. Сама по себе история утешить не может, мы ищем в свидетельствах памяти прежде всего любви.

Вспоминается строчка из «Гамлета»: «Порвалась дней связующая нить. Как мне обрывки их соединить!».

Для меня время лежит на плоскости, и я обращаюсь к ребенку, который «столкнулся» с моим взглядом. Независимо от того, сколько лет ему сейчас и жив ли он на свете. Я уверена, что можно сохранить и тех, кого уже нет.

Мне близки мысли из стихотворения Арсения Тарковского:

«Я вызову любое из столетий,

Войду в него и дом построю в нем.

Вот почему со мною ваши дети

И жены ваши за одним столом, —

А стол один и прадеду и внуку:

Грядущее свершается сейчас,

И если я приподымаю руку,

Все пять лучей останутся у вас.

Я и сейчас в грядущих временах,

Как мальчик, привстаю на стременах».

Какой вы помните себя в детстве?

Наверное, я была крайне восприимчивой и чувствительной к людям и к красоте. Очень сильно переживала многое в одиночку. Очень много болела. Была открытой, не замкнутой. Ощущала себя взрослой внутренне, но беспомощной в силу власти взрослых. Были тайны, которыми я не могла ни с кем поделиться, но думала, что так и надо. Мне много читали, я ощущала любовь, заботу и опору в семье. Но при этом часто мне было катастрофически тяжело и одиноко.

Каким было самое яркое воспоминание из того времени?

Детство помню очень хорошо, множество ярких воспоминаний. Меня отпускали гулять примерно с 4-х лет, но часов не было, я была счастлива играть на улице с ребятами, часто заигрывалась и переставала ощущать время, и моя бабушка очень грозно приходила за мной, или же я сама прибегала с большим опозданием, после чего меня ожидал долгий бойкот. Я тяжело переживала, когда со мной не разговаривали, несмотря на слезы и просьбы. Тогда я находила выход, садилась рисовать цветными карандашами, и забывалась надолго. Моя бабушка в детстве мечтала стать художником, ее родители рано умерли, и ей запретили заниматься искусством очень жестокие родственники, с которыми она росла. Потому ее радовало, что я рисую, и она постепенно смягчалась. Эта ситуация часто повторялась.

Расскажите о героинях картины «Мать и дочь». Кто они?

В героинях этой картины можно увидеть условных абстрагированных девушек, но у них есть прообразы: это я и моя любимая мама. Мы примерно в одном 20-летнем возрасте попали в плоскость одного холста. Как бы в проеме бывшего некогда окна появляется мама на фоне сада, а я стою у стены в том же ракурсе. Это попытка найти прошлое, как-то совладать временем, отменить его. Попытка диалога с человеком.

Ваша цветовая гамма в большей степени монохромная с жемчужными и золотистыми оттенками. Какой посыл она несет?

В разные годы гамма немного менялась, в соответствии с содержанием каждой работы колорит меняется. Были серебристо-зеленоватые работы, как бы «подводные», были более розовые, есть золотые «эсхатологические» фоны, отсылающие к иконам, к теме предстояния. Сниженная контрастность и сближенная гамма зовут войти внутрь работы, увидеть что-то не сразу.

Нежная мерцающая гамма не отменяет, а аккумулирует определенное содержание, сосредотачивает внимание на образах.

В чем различия между выставкой «ЭКО» в Санкт-Петербурге и «В моем детстве или прямо сейчас» в галерее «Тираж 1/1»?

Некоторые работы показаны те же, что участвовали в 2020 году в выставке в Новом музее в Петербурге. Я впервые делаю выставку в Москве, хотелось показать полифонию, последовательность высказывания через разные годы, и это получилось.

За последние два с половиной года я сделала большой корпус новых работ, был плодотворный период, полное погружение в работу. Что не случайно. Эти работы несут несколько другую смысловую нагрузку, чем прежние — в них косвенно запечатлено иное состояние, в них происходило «избывание» сильного напряжения и переживания. В работах появилось больше цвета, как ни странно, они более насыщены колористически. В них нет открытого драматизма, они очень светлые и более цветные.

Какая из идущих сейчас выставок в Москве вам больше всего понравилась?

Сейчас я еще не успела посмотреть знаковые выставки. Безусловно, мне было важно посмотреть выставку Владимира Вейсберга в Пушкинском музее. Важен именно последний зал, где выставлены работы, в которых художник наконец освободился от одинаковых касаний и темных полутонов и пришел в живописи к близкому мне таянию, растворению. Была на открытии выставки «Нити» в Ruarts — очень насыщенная экспозиция. Мне было радостно отметить, что там показана работа Алисы Горшениной, я очень ценю ее искусство. Хочу увидеть «малевичевскую» выставку в «ГЭС-2» — посмотреть на «Свечу» близкого мне Рихтера.

Глядя на ваши картины, порой появляется ассоциация с фильмами Динары Асановой. Вы вдохновлялись ее творчеством?

Фильмы Асановой я смотрела в детстве, эмоциональные фильмы о подростках советского времени, я с большим уважением отношусь к этим фильмам. Была тогда целая плеяда таких острых фильмов. Но я не связываю свою работу с их проблематикой.

Какие фильмы вас вдохновляют?

Меня вдохновляли многие фильмы, я внимательно смотрю на ребенка в кино. Мальчик из «400 ударов», мальчик из фильма Звягинцева «Нелюбовь». Дети из «Зеркала» и девочка из «Сталкера» Тарковского. Незащищенные дети, обладающие большой силой. Очень важный мальчик из фильма Триера «Меланхолия». Мальчик из «Убийства священного оленя» Лантимоса. «Белая лента» Ханеке посвящена детям, также важен образ девочки из его «Хэппи энда». Мальчик из фильма Кубрика «Сияние». Этот фильм показывает близкую мне мысль, что сила и слабость на самом деле находятся не в тех местах, где из принято искать. Внутренняя сила не во взрослом человеке с оружием, орудием уничтожения, а в маленьком слабом ребенке без оружия. Его нужно стараться защитить и сохранить.