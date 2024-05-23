Певицу Инстасамку (Дарью Зотееву) убрали из списка артистов, которые должны выступить на концерте в Государственном Кремлевском дворце, не уведомив заранее об этом решении, заявил RTVI концертный директор артистки Максим Столяров.

Новость об отмене выступления была опубликована в телеграм-канале Mash днем 22 мая.

«Если честно, мне только вчера об этом сказали, и то — только после того, как я им скинул новость из интернета. Ничего конкретного они не сказали», — сказал директор Инстасамки.

Столяров также подтвердил сообщения о том, что артистка должна была исполнить на концерте «Песню Мамонтенка».

В Кремлевском дворце заявили, что репертуар концерта формируют организаторы, а окончательная программа мероприятия на 1 июня не была предоставлена сотрудникам концертной площадки.

«Мы не занимались составлением программы. Вам лучше обратиться к непосредственным организаторам, потому что список артистов они формируют. Как я понимаю, [Вячеслав] Шаинский является основным организатором и составителем программы. Я видел, что ее никогда там и не было, в списке этой программы. С чего решили, что ее отменили, если она в принципе не была заявлена — я не совсем понимаю. Нам, в Кремлевский дворец, никто не передавал программу, где она бы фигурировала. Соответственно — мы не можем сказать, что ее отменили, потому что ее не было в программе», — сказал заместитель начальника отдела по связям со СМИ Константин Ярошевский.

Продюсер мероприятия Вячеслав Шаинский сообщил RTVI, что не занимался подбором артистов для концерта.

Директор Инстасамки пояснил RTVI, что артистка получила приглашение выступить на концерте от режиссера и художественного руководителя мероприятия Андрея Удалова, который впоследствии, по словам Столярова, также сообщил ему об отмене концерта. Удалов в разговоре с RTVI назвал «сплетнями» новость об участии певицы в концерте.