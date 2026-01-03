Стриминговый сервис «КИОН Музыка» проанализировал, какие треки пользователи включали в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Данные показали, что лидером как в тематическом праздничном, так и в общем чарте стал трек «Под Новый Год» от Betsy и Ded M. Второе место среди праздничных песен заняла проверенная временем «Новогодняя» от «Дискотеки Аварии», а третье — «Расскажи, Снегурочка» Sasha Komovich.

В общий список самых прослушиваемых треков в новогоднюю ночь вошли:

«Новогодняя» — «Дискотека Авария»

«БАНК» — ICEGERGERT, Zivert

«Расскажи, Снегурочка» — Sasha Komovich

«Худи» — Джиган, ARTIK & ASTI, NILETTO

«Силуэт» — Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд

«Матушка» — Татьяна Куртукова

«Советский Союз» — Керсари

Самым «новогодним» регионом стала Новгородская область. За год интерес её жителей к праздничным трекам вырос на 195%. Также в топ-5 по росту числа прослушиваний вошли Псковская (+191%) и Оренбургская (+182%) области, Республика Алтай (+166%) и Ханты-Мансийский автономный округ (+165%). В среднем по стране популярность тематических песен выросла на 79%.

Согласно анализу, праздничные плейлисты чаще всего включали женщины (54%) и представители поколения X в возрасте от 42 до 58 лет (45%).