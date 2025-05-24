Специально для VI Московской недели интерьера и дизайна, которая пройдет в «Манеже» с 22 по 25 мая, индийские мастера из Jaipur Rugs создали огромный ковер по работе русского художника Святослава Рериха «Куда идешь, брат мой?», также на выставке будут представлен ковер по гравюре японского художника Цукиока Ёситоси «Химемацу Рикиносукэ». Коллекция создана в коллаборации с галереей «Центр искусств. Москва». Дизайнер, директор и владелец Jaipur Rugs Йогеш Чаудри рассказал, как создаются ковры и почему этот аксессуар до сих пор популярен.

Какой проект вы подготовили для Московской недели дизайна?

Вдохновленные интересом посетителей к уникальным коврам, которые мы демонстрировали в мае прошлого года, мы решили разработать эту капсульную коллекцию ковров на основе произведений русских и мировых шедевров из частных коллекций в сотрудничестве с галереей «Центр искусств. Москва».

Эти ковры представляют собой настоящее сочетание искусства и мастерства, воплощая известные картины в новой форме. Вдохновленные картиной Святослава Рериха «Куда ты идешь, мой брат» (1938) и прекрасной японской гравюрой, каждый ковер тщательно соткан вручную с использованием техники персидского узла. Изготовленные из смеси шелка и шерсти, они имеют мягкую текстуру и насыщенные цвета, которые подчеркивают каждую деталь оригинальных произведений искусства. Эти ковры размером 3,5 на 4,5 метра идеально подходят для тех, кто ценит изящное искусство и уникальный дизайн в своем доме.

Наряду с этими особыми изделиями мы также рады продемонстрировать новые ковры из наших дизайнерских коллекций Unfold и Hidden by Kavi. Коллекция Hidden запечатлевает незаметную красоту переживаний в движении, охватывая тайну эволюции без определенного результата. Каждый дизайн, сотканный из тонкой шерсти и бамбукового шелка, отражает органический хаос путешествия, где серый, синий, белый и красное дерево кружатся в динамических выражениях. Unfold by Kavi расширяет это повествование, черпая вдохновение из радикального духа модернизма, где искусство, дизайн и функциональность сходятся воедино. Так же, как модернисты бросили вызов условностям, чтобы исследовать новые возможности, Unfold приглашает к более глубокому вовлечению, уравновешивая композицию с интерпретацией. Вместе эти коллекции предлагают полотно нерассказанных историй, ожидающих своего открытия во взгляде наблюдателя.

Это будет ваш первый личный визит на Московскую неделю дизайна и интерьера. Каковы ваши ожидания и планы?

Участие в Московской неделе дизайна и интерьера — это прекрасная возможность пообщаться с дизайнерами, брендами и экспертами отрасли. Это шанс поделиться историей нашего бренда, продемонстрировать нашу работу и пообщаться с людьми, которые ценят качественное мастерство и креативность. Выступая в деловой программе выставки, я могу поделиться идеями, обменяться идеями и обсудить тенденции, формирующие будущее дизайна интерьера. Встреча с профессионалами из разных слоев общества сделает этот опыт еще более значимым.

Я также с нетерпением жду возможности изучить российский дизайн и открыть для себя невероятные работы местных брендов. Увидеть их креативность и уникальный подход к дизайну будет вдохновляющим. Это мероприятие — отличная платформа для обучения, общения и поиска новых идей. Я рад стать частью этого яркого сообщества и вернуться оттуда со свежим вдохновением.

Ваши ковры отражают не только традиции, но и современные стили, различные этнические тенденции. Есть ли в них отголоски русской культуры?

Наши ковры прекрасно сочетают традиции с современными стилями, смешивая различные этнические влияния со всего мира. В Jaipur Rugs мы верим в повествование через дизайн, где каждое изделие несет в себе богатое культурное наследие, при этом охватывая современные тенденции. Наши мастера используют проверенные временем методы ткачества, передаваемые из поколения в поколение, чтобы создавать ковры, которые кажутся одновременно классическими и свежими.

Русская культура имеет глубокую историю искусства, узоров и мастерства, и мы видим отголоски этого в наших дизайнах. Многие из наших ковров отличаются сложными деталями, насыщенными цветами и символическими мотивами, которые отражают схожий художественный дух, присущий русскому текстилю и народному искусству. Использование цветочных узоров, геометрических форм и смелых контрастов в некоторых наших коллекциях прекрасно сочетается с традиционной русской эстетикой.

В то же время мы фокусируемся на инновациях, смешивая эти влияния с мировыми и современными тенденциями. Будь то вдохновленные русским наследием, индийским мастерством или современным минимализмом, наши ковры призваны привнести тепло, характер и вневременную красоту в любой дом. Это слияние культур делает каждый ковер Jaipur не просто предметом декора, но произведением искусства, рассказывающим историю.

Что вы думаете о русском дизайне в целом? Есть ли что-то, что вас вдохновляет? Может быть, вы уже знакомы с некоторыми брендами с последней выставки?

За последние несколько лет русский дизайн значительно вырос, смешивая современные идеи с глубокими культурными корнями. Многие дизайнеры создают свежие, современные вещи, оставаясь при этом связанными с историей, традициями и искусством России. Это сочетание старого и нового придает русскому дизайну уникальную самобытность, выделяя его на мировой сцене. Будь то мебель, текстиль или предметы декора, вы часто можете увидеть элементы, вдохновленные русским фольклором, архитектурой и классическими произведениями искусства. Эта связь с наследием делает дизайн не просто красивым, но и значимым.

Было бы здорово увидеть больше российских дизайнерских брендов и продуктов на выставке. Знакомство с этими творениями лично позволяет оценить детали, мастерство и креативность, которые вложены в каждое изделие. Видеть, как дизайнеры используют традиционные узоры, материалы и техники свежими и современными способами, действительно вдохновляет. Это была бы прекрасная возможность изучить, как развивается российский дизайн и как он продолжает привносить что-то особенное в мир искусства и интерьеров.

Что вам дало участие в прошлой Неделе дизайна?

Положительный отклик на наши ковры в прошлом году вдохновил нас продолжать смешивать искусство и традиционное мастерство. Было действительно приятно видеть, как посетители восхищаются сочетанием русского художественного наследия с индийскими техниками ткачества. Люди из всех слоев общества, включая известных личностей, с большим энтузиазмом относились к изделиям. Оценка нашей работы помогла нам построить ценные деловые отношения, открыв двери для нового сотрудничества. Выставка в мае стала для нас прекрасной площадкой для общения с дизайнерами, коллекционерами и любителями искусства, которые разделяют нашу страсть к уникальным и значимым творениям.

Одним из самых ярких моментов этого путешествия стала встреча с российским дизайнером и инфлюенсером Дианой Балашовой. Она была глубоко тронута нашими коврами Кандинского и Альбрехта Дюрера и выразила свое восхищение тонким мастерством, стоящим за ними. В октябре 2024 года она посетила Индию в рамках тура Jaipur Rugs Design Tour вместе с группой российских дизайнеров и инфлюенсеров. У них была возможность увидеть процесс изготовления ковров вблизи, лично ощутив мастерство и преданность, которые вложены в каждое изделие. Визит также позволил им изучить богатое архитектурное наследие Джайпура, которое произвело на группу неизгладимое впечатление. Обмен идеями и творчеством во время их визита укрепил нашу связь с мировым сообществом дизайнеров и вдохновил на новые возможности для будущих проектов.

В какой момент вы поняли, что можете отойти от привычной и востребованной классики и попробовать что-то новое и необычное? Что дало вам этот толчок?

Путь к принятию смелых экспериментов с узорами и дизайнами в наших коврах не был мгновенным решением, а скорее естественной эволюцией, обусловленной совокупностью факторов. По мере того, как мы росли, мне становилось ясно, что истинные инновации возникают из раздвигания границ и смелости исследовать новые идеи. Мы могли видеть, как мировой рынок движется в сторону более персонализированных и выразительных интерьеров, и потребители начали переходить от традиционных стилей к чему-то более уникальному, яркому и смелому.

Для нас толчком стало глубокое желание не просто следовать тенденциям, но и создавать их. Я понял, что в Jaipur Rugs у нас есть уникальная возможность объединить богатое наследие традиционного индийского мастерства с современной, смелой эстетикой дизайна. Идея, что мы можем создать что-то, что будет одновременно вневременным и современным, основанным на традициях, но полным смелого творчества, была тем, что меня воодушевляло.

Толчком также послужило то, что мы увидели невероятный талант и потенциал наших мастеров. Наши мастера, многие из которых приехали из отдаленных деревень, обладают богатством навыков и креативности, которые, как я знал, можно направить в более экспериментальные, художественные проекты. Я хотел дать им платформу для экспериментов, самовыражения и воплощения своего искусства в жизнь способами, которые ранее не практиковались в ковровой индустрии.

Кроме того, нас вдохновила идея создания предметов, которые могли бы служить истинным выражением личного стиля для наших клиентов, чем-то большим, чем просто функциональные предметы. Ковры часто занимают центральное место в комнате, и я хотел, чтобы они не только добавляли тепла, но и делали смелое визуальное заявление, вызывая разговоры и отражая уникальные вкусы тех, кто с ними жил.

В конечном счете, речь шла о том, чтобы не бояться рисковать и доверять креативности нашей команды и мастеров. Смелость родилась из сочетания видения, страсти и готовности отправиться в неизведанное, понимая, что только посредством экспериментов мы можем продолжать раздвигать границы дизайна и создавать что-то действительно необычное.

Какие новые тенденции вы видите в ковровой промышленности?

Как предприниматель в ковровой промышленности, я вижу несколько захватывающих новых тенденций, формирующих будущее нашего бизнеса. Во-первых, устойчивость — это уже не просто модное слово, а значительная движущая сила. Потребители все чаще ищут экологичные, этично добытые материалы, и мы наблюдаем рост спроса на ковры из натуральных волокон, таких как шерсть, джут и органический хлопок. Также все больше внимания уделяется экологически сознательным производственным процессам, которые минимизируют отходы и сокращают углеродный след.

Еще одна тенденция, набирающая обороты, — это смелые, эклектичные дизайны. Потребители отходят от традиционных стилей и выбирают более смелые, яркие узоры, которые заявляют о себе в их домах. Будь то геометрические узоры, абстрактное искусство или смешение культурных влияний, люди хотят ковры, которые отражают их индивидуальность и креативность. Эта тенденция связана с растущей привлекательностью кастомизации — клиенты хотят уникальные, персонализированные изделия, которые соответствуют их личному стилю и видению домашнего декора. Спрос на текстурированные и многомерные ковры также растет.

Потребители ищут тактильные ощущения в своих интерьерах, а текстурированные ковры с разнообразным ворсом или ручной работой добавляют глубину и тепло в пространство. Это стремление к текстуре также связано с более широкой тенденцией дизайна, вдохновленного природой, где землистые тона, натуральные материалы и изделия ручной работы являются предпочтительными для создания более приземленного, органичного ощущения в домах.

Кроме того, технологии оставляют свой след в ковровой промышленности, с достижениями в технологиях производства и программном обеспечении для проектирования, позволяющими создавать более сложные узоры и точность в производстве. Мы также видим, как цифровые технологии используются для улучшения процесса кастомизации, что упрощает для потребителей создание уникальных ковров, не выходя из дома.

Наконец, устойчивость и инклюзивность меняют то, как мы думаем о трудовых практиках. Растет акцент на справедливой торговле, расширении прав и возможностей ремесленников и создании возможностей для маргинализированных сообществ. Эта тенденция тесно связана с растущим предпочтением потребителей к брендам, которые не только предлагают качественную продукцию, но и оказывают положительное социальное воздействие.

Короче говоря, ковровая индустрия стремительно развивается, и в ней лидируют такие факторы, как устойчивость, смелые дизайнерские решения, текстура, кастомизация и этические методы производства. В Jaipur Rugs мы принимаем эти тенденции, всегда стремясь предоставлять продукцию, которая не только отвечает эстетическим желаниям наших клиентов, но и соответствует их ценностям и потребностям.

Какие современные тенденции в дизайне интерьера влияют на ваши коллекции? И как они это делают?

В Jaipur Rugs мы черпаем вдохновение из самых мощных и развивающихся тенденций в современном дизайне интерьера, чтобы создавать коллекции, которые находят отклик у современных потребителей. Переход к устойчивому развитию является для нас ключевым фактором, и мы полностью его принимаем, используя в наших коврах экологичные такие как шерсть, джут и органические красители. Это обязательство позволяет нам соответствовать растущему спросу на ответственную роскошь. Минималистское движение также глубоко влияет на наши дизайны, побуждая нас создавать ковры с чистыми линиями и приглушенными палитрами, которые идеально вписываются в современные, незагроможденные пространства. Мы также понимаем силу смелых геометрических узоров и интегрировали их в наши коллекции, чтобы заявить о себе в современных домах.

Эти яркие дизайны добавляют энергии и характера, оставаясь при этом укорененными в традиционном мастерстве. Текстура — еще один важный аспект нашего подхода, поскольку мы продолжаем экспериментировать с различными поверхностями и высотой ворса, чтобы создавать ковры, которые не только визуально привлекательны, но и тактильно привлекательны. Мы также осознаем растущий спрос на персонализацию и сделали ее краеугольным камнем наших коллекций, позволяя клиентам настраивать каждую деталь в соответствии со своим индивидуальным стилем.

Наконец, мы принимаем глобальную эстетику, объединяя индийские ткацкие традиции с современными дизайнерскими решениями, создавая ковры, которые прославляют культурное разнообразие, оставаясь при этом актуальными для современного интерьера. В каждой коллекции мы стремимся чтить традиции, оставаясь в гармонии с постоянно меняющимся ландшафтом дизайна.

Какие стили ковров в настоящее время пользуются наибольшим спросом на мировом рынке?

В 2024 и 2025 годах на мировом рынке ковров произойдет динамичный сдвиг в предпочтениях в стиле, обусловленный меняющейся эстетикой и функциональными потребностями. Одной из самых востребованных тенденций является возрождение смелых геометрических узоров с яркими, крупными формами и четкими линиями, которые привносят энергию и современность в любое пространство. Наряду с этим растет предпочтение теплых нейтральных оттенков — таких как песочный, серо-коричневый и терракотовый, — которые создают уютную, гостеприимную атмосферу, резко контрастируя с более холодными тонами, которые когда-то доминировали. Эти цвета соответствуют общей тенденции к комфорту и спокойствию в дизайне интерьера.

Устойчивость по-прежнему остается главным приоритетом, что обусловливает растущий спрос на ковры из натуральных волокон, таких как шерсть, джут и сизаль. Эти материалы не только обеспечивают долговечность и эстетическую привлекательность, но и удовлетворяют потребности экологически сознательных потребителей, которые ценят экологическую ответственность. Кроме того, текстурированные поверхности пользуются большим спросом, с дизайнами, которые манят прикосновением и добавляют глубину пространствам. Ковры с тактильными качествами особенно популярны, привнося в интерьеры ощущение заземленности и естественности.

Кастомизация — еще одна важная тенденция, набирающая обороты. Потребители все чаще ищут индивидуальные дизайны, которые отражают их личные вкусы, что приводит к росту уникальных узоров, цветов и макетов, которые соответствуют определенным темам интерьера. Спрос на индивидуальность и персонализацию меняет рынок, позволяя индивидуальный подход к домашнему декору.

В целом, востребованные стили ковров отражают бесшовное сочетание смелого дизайна, тепла, устойчивости, тактильного богатства и индивидуальной персонализации, что знаменует собой мощный сдвиг в сторону более продуманных, целенаправленных интерьеров.

Какой совет вы бы дали молодым предпринимателям, которые мечтают создать глобальный бренд?

Как предприниматель, я бы посоветовал молодым мечтателям, которые стремятся создать глобальный бренд, оставаться на своих корнях, но мыслить глобально. Крайне важно принять подлинность, опираясь на свое наследие и культуру, но в то же время понимать потребности и стремления международных рынков.

Создание бренда, который имеет значение, не менее важно — убедитесь, что у вашего бизнеса есть цель, выходящая за рамки прибыли, будь то расширение прав и возможностей сообществ, создание устойчивых практик или удовлетворение насущных социальных потребностей.

Сосредоточьтесь на предоставлении исключительного качества, потому что это будет вашим отличием на переполненном рынке. Кроме того, помните, что инновации являются ключевым фактором — никогда не прекращайте развивать свой продукт или услугу, чтобы соответствовать требованиям постоянно меняющегося мира. Отношения — будь то с вашей командой, клиентами или партнерами — жизненно важны для успеха. Стройте их на доверии и взаимном уважении. Прежде всего, будьте терпеливы и стойки. Создание глобального бренда — это долгий путь со множеством трудностей, но при наличии упорства и четкого видения успех не заставит себя ждать.