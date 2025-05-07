На портале «Узнай Москву» открылся культурно-исторический спецпроект «Московские театры в годы Великой Отечественной войны», приуроченный к 80-летию победы. В нем представлены архивные фотографии и фронтовые письма, сохранившие сведения о том, как поддерживали своих соотечественников на фронте и в тылу ведущие театры столицы.

Каждому из них посвящен отдельный блок на странице спецпроекта — это Большой и Малый театры, Московский Художественный театр (ныне МХТ им. А. П. Чехова), Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Театр имени Ленинского комсомола (сейчас — Ленком Марка Захарова), Театр Революции (сейчас — Театр имени Владимира Маяковского) и Театр сатиры.

С 1941 по 1945 годы многие московские театры не прекращали свою работу. В конце октября 1941 года балетмейстер и педагог Большого театра Михаил Габович сообщил по радио об открытии сезона: «Жителям Москвы мы нужны. Они будут приходить в театр отдыхать, отвлекутся, забудут… о войне. Это поддержит их».