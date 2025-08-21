С 4 по 14 сентября 2025 года в Москве в киноцентре «Октябрь» и Центре Зотов в одиннадцатый раз пройдет Международный фестиваль документального кино «Докер» при поддержке проекта КАРО/АРТ. В программе фестиваля заявлено 65 фильмов из 30 стран, большинство из которых будут показаны в России впервые. Это призёры и участники крупнейших международных киносмотров, включая фестивали в Локарно, Роттердаме, Шанхае, CPH:DOX в Копенгагене и Visions du Réel в Нионе.

Фестиваль включает три конкурсные программы: полного и короткого метра, а также новые секции. Международное жюри определит победителей в 9 номинациях, включая лучший фильм, режиссуру, операторскую работу, монтаж, звук и приз зрителей. Вне конкурса представлены программа о психическом здоровье «Док Терапия», показы которой пройдут с последующим разбором с психологами, новая программа «Докер Арт» о искусстве, созданная совместно с Центром визиальной культуры Béton, и блок отечественного кино «Док Станция» из 20 картин.

Участники основного конкурса:

«Мы здесь живём», реж. (Казахстан) — экологическое расследование, где переплетаются работа учёных, картографирующих радиоактивные зоны, и судьба семьи, три поколения которой живут с отголосками прошлого.

— экологическое расследование, где переплетаются работа учёных, картографирующих радиоактивные зоны, и судьба семьи, три поколения которой живут с отголосками прошлого. «Котлован», реж. (Россия) — лента о промышленном вмешательстве, которое меняет не только ландшафт, но и судьбы людей.

— лента о промышленном вмешательстве, которое меняет не только ландшафт, но и судьбы людей. «Облака на земле», реж. (Китай) — драма о том, как современная экономика переписывает человеческие жизни, а хлопок становится символом тяжёлого труда.

— драма о том, как современная экономика переписывает человеческие жизни, а хлопок становится символом тяжёлого труда. «Козочка-501», реж. (Турция) — пасторальная история, погружающая в неспешный ритм жизни высоко в горах.

— пасторальная история, погружающая в неспешный ритм жизни высоко в горах. «Дары гор», реж. (Иран) — история о смертельно опасных переходах через границу, где каждый шаг — это выбор между жизнью и смертью.

— история о смертельно опасных переходах через границу, где каждый шаг — это выбор между жизнью и смертью. «Бессмертные», реж. (Швейцария, Ирак) — напряжённый триллер самоопределения, в котором оружием героя становится камера.

— напряжённый триллер самоопределения, в котором оружием героя становится камера. «Очертания обычных человеческих созданий», реж. (Ливан) — картина, создающая коллективный портрет страны из разрозненных событий.

— картина, создающая коллективный портрет страны из разрозненных событий. «Мой дом», реж. (Азербайджан) и «Место времени», реж. (Россия) — две работы, исследующие тему памяти через личные истории.

— две работы, исследующие тему памяти через личные истории. «Бабуля», реж. (Австралия) — трогательная история о двух сёстрах и их бабушке, где любовь и фантазия помогают сохранить связь.

— трогательная история о двух сёстрах и их бабушке, где любовь и фантазия помогают сохранить связь. «Милая куколка», реж. (Испания) — интимный портрет почти столетней Кармен Санчес, которая, потеряв зрение, сохранила неиссякаемую любовь к жизни и танцам.

Участники российской программы «Док Станция»:

«Дом на горе», реж. Наталья Калинина — история художницы, уехавшей из города в поисках тишины и нового смысла в предметах прошлого. «Наперекор», реж. Мария Васенина — фильм о двух учительницах, пытающихся изменить свою жизнь durante летних каникул. «Страна души», реж. Тамара Турилова — история переезда в Абхазию в поисках счастья и свободы. «Маленькие картинки», реж. Алексей Горбунов — камерное путешествие в мир филателии, помогающее собрать образ отца. «Великанцы», реж. Юрий Мокиенко — театральная фантазия с ожившими образами русских писателей. «Я ЖИВА», реж. Даниил Мороз — портрет певицы на стыке фольклора и электронной музыки. «Послушай!», реж. Ольга Арлаускас и Светлана Горло — фильм, где музыка становится языком разговора об идентичности. «Фокус», реж. Дмитрий Давыдов — исследование феномена якутского кино через наблюдение за самоучкой. «Далёкое, тихое, громкое», реж. Катерина Кудрявцева — портрет ленинградского оператора Дмитрия Долинина.



«Бесконечные дни», реж. Софья Горленко — прощание с летом и взросление на фоне природы.

— прощание с летом и взросление на фоне природы. «Мои медведи. Гималайцы», реж. Ирина Журавлёва и Владислав Гришин — наблюдение за жизнью редкого вида медведей.

— наблюдение за жизнью редкого вида медведей. «Увидеть барса», реж. Михаил Кулунаков — поиск редкого зверя, которого никто не видел.

— поиск редкого зверя, которого никто не видел. «Инстинкт», реж. Филипп Устинов — история пары, спасающей диких животных.

— история пары, спасающей диких животных. «Vad’d’a. Мытарства», реж. Никита Добрынин — наблюдение за деревней, теряющей связь с привычным ландшафтом.

— наблюдение за деревней, теряющей связь с привычным ландшафтом. «Комбат», реж. Дарья Иванкова — портрет ветерана.

— портрет ветерана. «Кобот», реж. Анна Евдокимова — история оператора робота.

— история оператора робота. «Дело №», реж. Дарья Хренова — наблюдение за судьёй, принимающим сложное решение.

— наблюдение за судьёй, принимающим сложное решение. «Суздаль. 1000 лет и один день», реж. Сергей Дебижев — обращение к прошлому, традициям и истории.

— обращение к прошлому, традициям и истории. «Три сестры», реж. Лолита Исмаилова — портрет удэгейских женщин, хранящих оптимизм в глубине тайги.

— портрет удэгейских женщин, хранящих оптимизм в глубине тайги. «В активном поиске страданий» — коллективное высказывание о природе человеческих чувств, где частные истории поднимают универсальные вопросы о любви, честности с собой и другими.

Откроется фестиваль 4 сентября мировой премьерой итальянского фильма «Симбиоз» режиссёра Эмануэле Пизано. Картина рассказывает о команде, защищающей морскую фауну на Липарских островах. Закрытие состоится 14 сентября премьерой мексиканского фильма «Фламинго: жизнь после метеорита» Лоренцо Хагермана, посвященного жизни карибских фламинго.

Параллельно с показами запланирована деловая программа с дискуссиями о роли искусственного интеллекта в кинематографе и о современном кинообразовании. После окончания фестиваля в Москве лучшие фильмы будут показаны в Санкт-Петербурге, Ярославле и Новосибирске.