Последние дни фестиваля «Докер», блокбастер «Надежда» в прокате и выставка «Хлеб» в центре «Зотов». А также «Транзит» в ART&BRUT, «Вейся, синяя тишь» в SISTEMA GALLERY, 15 выставок в «КУБе» и «Полеты над временем» в «Масловке». Рассказываем, что посмотреть 12 и 13 сентября.

Докер

До 13 сентября в Москве проходит Международный фестиваль документального кино «Докер». Показы состоятся в киноцентре «Октябрь» и Центре «Зотов». В последние дни фестиваля покажут самые яркие работы киносмотра. 12 сентября можно увидеть картину, победившую на фестивале «Горький-fest», — «Тихие смыслы» о жизни слепоглухого мальчика Пети. 13 сентября пройдут показы фильма «Мы уйдем из зоопарка» о работниках московского зоосада, где десятилетиями работают люди, искренне любящие животных и свое дело, а на закрытии фестиваля пройдет премьера «В поисках сенсорной депривации» режиссера Юлии Киселёвой — научного расследования об утраченной советской картине 1979 года и секретных экспериментах с человеческим восприятием.

«Надежда»

С 10 сентября в кинотеатрах России идёт «Надежда» — масштабный фантастический экшен-блокбастер южнокорейского режиссёра На Хон Джина, автора культовых триллеров «Вопль», «Преследователь» и «Жёлтое море». Мировая премьера картины прошла на 79-м Каннском кинофестивале, где она стала одной из самых обсуждаемых, а права на прокат купили более 200 стран. В главных ролях: Майкл Фассбендер, Алисия Викандер, Тейлор Расселл, Хван Чон Мин, Чо Ин Сон и Чон Хо Ён («Игра в кальмара»). По сюжету, охотничья находка в глуши портового городка запускает обратный отсчёт для человечества.

«Транзит»

В галерее ART&BRUT до 10 октября проходит персональная выставка Никиты Орлова «Транзит». Проект посвящен моменту перед выбором — короткому, но напряженному состоянию, когда человек еще не сделал шаг, но уже чувствует, что прежнее положение перестало быть устойчивым. Художник обращается к порогу как образу перехода между внутренним и внешним, привычным и неизвестным.

В основе экспозиции — серия абстрактных живописных работ, построенных вокруг мотива архитектурного проема. Орлов не изображает двери или окна буквально: он использует геометрические формы, цветовые плоскости и многослойную поверхность, создавая пространство, которое одновременно открывается и сопротивляется взгляду. Выставка предлагает не готовое повествование, а ситуацию задержки — паузу перед событием, состояние между входом и выходом.

SISTEMA GALLERY

С 3 сентября по 4 октября в московской SISTEMA GALLERY пройдет персональная выставка художницы Анны Касс «Вейся, синяя тишь» (куратор — Алексей Корси). В работах Анны — образы, знакомые каждому с детства: яблоневые сады, вишни, рябины, лебеди, совы, кружево, хрусталь и пруды. Фигуры на холстах проступают из глубины фона словно сквозь туман — контуром или расплывчатым силуэтом. Абстрактные и фигуративные элементы сливаются в композиции, вдохновленные русским фольклором, поэзией Золотого и Серебряного веков. Анна Касс — выпускница академии им. Штиглица и Московской школы современного искусства, в своих работах обращается к темам сказок, былин, русской природы и старинных ремесел.

«Хлеб»

С 3 сентября 2026 года по 17 января 2027 года в Центре «Зотов» пройдёт масштабная выставка «Хлеб» (кураторы — Дарья Донина и Елена Желудкова, архитектор — Юлия Наполова, бюро PS Culture). Экспозиция, построенная как сказка-одиссея, проследит путь хлеба из деревни в город в период с 1917 по 1939 год. Семь глав выставки расскажут о трансформации хлеба от крестьянского стола до символа урбанистической эпохи, представленного 350 сортами советской выпечки.

В экспозиции — более 140 оригинальных работ, включая произведения Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина, Ильи Машкова, Давида Штеренберга, Александра Родченко, Михаила Рогинского, Виктора Пивоварова и других. Для посетителей подготовлены интерактивные зоны: от замеса теста в кадке до игры по выращиванию дрожжей и формованию хлеба. Завершает маршрут тотальная инсталляция Варвары и Софьи Челыцовых с аудиоперформансом и атмосферой семейного застолья. Ольфакторное сопровождение создано парфюмером Агатой Дороничевой с использованием ароматов выпечки и исторических запахов.

«КУБ»

До 20 сентября в арт-платформе «КУБ» на Тверской проходят одновременно 15 новых выставок современного искусства. В большом зале — проект «Москва. Статика. Динамика»: диалог монохромных фотографий Михаила Розанова и ярких картин на светоотражающих тканях Кирилла Кипяткова. В галерее ЛУЧ также покажут «Золото и сталь» — фотографии Алексея Есипова на металле. Среди новых проектов пространства: групповая выставка «Следуй за мной» в галерее ТРИПТИХ, «Ча-ща» в галерее Монарт, «Вторжение в пейзаж» в галерее ПЛАНЗ и «Попробуйте позже» от объединения «Союз невозможных» в галерее Синтакс. А также персональные проекты Ирины Зюськиной, Владислава Разгулина, Романа Резницкого, Ани Ману, Авроры Лоттон, Кати Афониной и Кати Злой.

«Не только музы»

До 20 сентября в арт-пространстве «КУБ» на Тверской Postrigay Gallery можно увидеть групповую выставку «Не только музы». В экспозиции — работы Лидии Мастерковой, Валентины Кропивницкой, Ольги Потаповой, Натальи Гончарук и Марии Раубе-Горчилиной — художниц, чьи имена важны для истории русского искусства, но часто упоминаются в паре с их известными мужьями и спутниками. Куратор и основательница галереи Анастасия Постригай отмечает: «Ни одна из них не была только тенью рядом с известным именем. Здесь они проявятся не как музы и спутницы, а как мастера с уникальным высказыванием». В экспозиции — плотные цветовые холсты Мастерковой, фантастические миры Кропивницкой, абстрактный экспрессионизм Гончарук, работы Потаповой и Раубе-Горчилиной, чья собственная биография оставалась в тени роли хранительницы.

«Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах»

Музейный центр «Масловка. Городок художников» продлил выставку «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах». Это третий проект центра, задуманный в формате визуальной пьесы. Главные герои — пятеро художников из династии Давида Штеренберга, одного из ключевых мастеров раннего советского модернизма.

В экспозиции впервые объединили более 200 живописных и графических работ в разных жанрах: от исторических картин и изображений обнаженных моделей до портретов, пейзажей и натюрмортов, а также книжные иллюстрации. Также в выставку вошли документальные материалы и личные вещи, среди которых масштабный макет железной дороги, созданный Давидом и Игорем Штеренбергами — отцом и сыном.

Экспозиция охватывает период с 1920-х по 2020-е годы. Ее участниками стали сын Давида Петровича Штеренберга, также названный Давидом, его внук Игорь, правнучка Екатерина, а также другие художники — спутники по жизни: Николай Денисовский, Юрий Злотников, Олег Васильев, Гариф Басыров, Клим Сапегин. Все они взаимодействуют друг с другом в рамках пьесы, хотя некоторые не могли быть знакомы лично и знали о предшественниках только по их работам.

«Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

До 13 сентября в Образовательном центре ММОМА в Ермолаевском, 17 проходит выставка «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф», посвященная графическому наследию одного из самых значимых режиссеров отечественного кино. Экспозиция на двух этажах впервые представляет Данелия как многомерного автора, для которого кино, рисунок и наблюдение за жизнью были неразрывно связаны.

Выставка выстроена хронологически и показывает, как режиссерское мышление формируется через линию: от быстрых набросков до целых миров, знакомых по фильмам «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза!». Соседство графики и киноархива раскрывает Данелия не только как классика кинематографа, но и как самобытного художника-графика.

«Конструктор рая»

До 20 сентября в арт-пространстве «КУБ» на Тверской и в новом пространстве PA Gallery на Волхонке проходит персональная выставка Олега Хвостова «Конструктор рая». Экспозиция разделена на две части: на Тверской представят новые пейзажи с лавандовыми полями и архитектурой Прованса, выполненные в единой цветовой палитре. В пространстве на Волхонке можно будет увидеть ретроспективу — ранние пиксельные «Квадратики» (1997—1999), пейзажи, портреты и автопортреты, а также редкую графику. Обе части объединяет одна идея: на протяжении тридцати лет Олег Хвостов выстраивает персональную модель упорядоченного мира, где случайность и хаос вытесняются геометрией, симметрией и цветом. Вход на выставку на Волхонке свободный по предварительной записи.