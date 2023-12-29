Некоторые россияне предпочитают проводить новогоднюю ночь дома, а другие — на отдыхе в другом городе или за рубежом. По оценкам опрошенных RTVI экспертов, около 3,5 млн россиян в эти праздники отправятся на отдых внутри страны, а еще около 700 тысяч человек — поедут праздновать за границу. Туры обычно начинают покупать за несколько месяцев или даже еще раньше, но некоторые путешественники ждут до последнего. О том, сколько стоит отдохнуть на праздники и куда предпочитают ездить россияне, — в материале RTVI.

Куда ездят по России

Как рассказал RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, большинство — 90% — из тех россиян, которые решили уехать в новогодние праздники, предпочли отдыху за границей путешествия по стране. 35% российских туристов встретят новогоднюю ночь не дома, а остальные 65% — отправятся на отдых уже после 3 января. Самые популярные направления на новогодние праздники в России — это:

  • Краснодарский край,
  • Санкт-Петербург,
  • Москва,
  • Минеральные Воды,
  • Подмосковье.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин говорит, что, по предварительным данным, число россиян, которые отправятся в путешествие на каникулах, составляет примерно 3,5 млн человек. Это на 10% больше, чем годом ранее, добавили в АТОР.

Как следует из информации национального оператора «Алеан», чаще всего россияне покупали экскурсии в Санкт-Петербург — на него приходится 19% туристов. На втором месте Карелия (13%), на третьем — Казань (12%), а далее идут Великий Устюг, Москва и Беларусь (по 10%).

Помимо стандартных направлений, среди туристов растет спрос и на другие поездки. Многие выбирают отправиться в село Териберка в Мурманской области, чтобы охотиться на северное сияние, или в Карелию, чтобы прокатиться на ретро-поезде — Рускеальском экспрессе.

Наталья Ансталь, основатель и руководитель туристического агентства Go Travel
@anstal_natalia / ВКонтакте

По России сейчас очень популярны стали различные костюмированные вечеринки на новогодние праздники, например, в стиле фильма «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Шурика». Для привлечения клиентов отели используют такой маркетинговый ход. В этом году такие туры стали пользоваться большой популярностью.

Артур Мурадян, вице-президент АТОР
Артур Мурадян / @arturace

Россиянам, безусловно, интересна Мурманская область. Северное сияние, наличие горнолыжного курорта, полярная ночь — все эти факторы, конечно, привлекают. Большое количество различного рода объектов размещения по формату глэмпингов присутствует, что позволяет любоваться в хорошую погоду северным сиянием. По-прежнему лидером остается Карелия, особенно южная часть, которая ближе к Санкт-Петербургу — там практически нет мест не то что на Новый год, на январь уже проблема найти объект качественного размещения.

Дмитрий Горин, вице-президент РСТ
Сергей Савостьянов / ТАСС

Зачастую определенные кинофильмы способствуют путешествиям, туристы путешествуют по местам съемок. Из того, что пользуется спросом, — это гастрономические путешествия, винные туры становятся популярными. Также определенные авторские маршруты, например маршрут по русским усадьбам, это культурно-познавательный туризм. Есть хороший спрос на эко-отели, на посещение ферм — с элементами сельскохозяйственного туризма, потому что детям интересно с родителями смотреть, как производятся сельскохозяйственная продукция, продукты питания. Есть уникальные музеи, которые демонстрируют народные промыслы, историю края, городов.

Ограничение работы 11 аэропортов очень стимулирует автотуризм: люди транзитом останавливаются в таких городах, как Воронеж, Ростов-на-Дону, путешествуя в Краснодарский край. Востребован Байкал, очень большой спрос на Алтай (Республику Алтай и Алтайский край) и новые горнолыжные направления. Да, есть Краснодарский край, но не надо забывать и про другие места. Мы недавно посчитали 155 точек горнолыжных в России, где есть подъемники, трассы, инфраструктура. В условиях ограниченности международных путешествий и отсутствия прямого воздушного сообщения многие по-другому смотрят на них.

Как добираются

В связи с повышенным спросом авиакомпании увеличили число рейсов с 25 декабря по 8 января. Дополнительные полеты появились в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, а также многих других крупных городов.

По словам Ромашкина, лишь 25% туристов предпочитают самолеты другим видам транспорта, чтобы добраться до мест отдыха. Средняя цена на билеты по России варьируются от 13 до 25 тысяч рублей из Москвы и Санкт-Петербурга. Горин же отметил, что примерно 40% россиян выбирают авиа- и ж/д транспорт, а 60% — предпочитают личный транспорт. Поездки на автомобилях особенно популярны среди тех, кто предпочитает отдыхать в своем регионе или в соседней области. Однако не стоит и забывать об 11 закрытых аэропортах на юге России: в Краснодаре, Геленджике, Симферополе, Ростове-на-Дону, Анапе, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке и Элисте.

Услугами РЖД, как сообщил Ромашкин, пользуются 25% россиян, чтобы поехать на отдых. Количество поездов на популярные направления в праздничные дни также увеличили. Появились дополнительные поезда в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Адлер из Москвы, а из Санкт-Петербурга — в Белгород, Москву, Сортавалу и Адлер.

Сколько стоит отдохнуть

Цены на отдых по России варьируются в зависимости от популярности направления, наличия скидок от туроператоров, а также условий проживания. Сергей Ромашкин уточнил, что чаще всего россияне предпочитают останавливаться в четырехзвездочных гостиницах. Кроме того, на стоимость влияет также наличие питания — в разных отелях могут просить оплатить от 1 до 8 тысяч рублей за завтрак на одного человека. В туры же стоимость питания обычно сразу включена.











Дмитрий Горин в беседе с RTVI отметил, что по сравнению с прошлым годом средневзвешенная стоимость отдыха в России выросла от 7% до 14%. По его словам, рост произошел из-за подорожания продуктов, расходных материалов, трат на энергоносители, а также увеличения зарплат сотрудникам. Исследование ВЭБ РФ показало, что только 10% россиян располагают бюджетом для путешествий свыше 115 тысяч рублей на человека. Большинство же туристов (около 53%) тратят на путешествия по стране не более 45 тысяч рублей в год. Чаще всего могут себе позволить путешествовать те, кто тратит на это в год до 75 тысяч рублей на человека.

Наталья Ансталь, основатель и руководитель туристического агентства Go Travel
@anstal_natalia / ВКонтакте

Самым дорогим направлением по России будет Краснодарский край, потому что билеты будут дороже, добираться дольше, и если мы хотим отель, а не гостевой дом, это будет дороже. Самое дешевое направление сложно выделить, потому что у всех запросы разные, но, наверное, это будут Москва и Санкт-Петербург, у них более лояльные цены, можно найти что-то приличное в центре за приемлемую цену.

Дмитрий Горин, вице-президент РСТ
Сергей Савостьянов / ТАСС

Здесь нет предела совершенству. А есть и виллы, и большие апартаменты, и пентхаусы в гостиницах, где цена за ночь стартует от 60 — 80 тысяч рублей. Есть премиальный сегмент, где ценник безграничен. Самый бюджетный отдых может быть от 9 тысяч рублей, даже от 6 тысяч рублей. Основные путешествия — все-таки более бюджетные, доступные. Почему выгоднее планировать поездки через туроператоров? Можно получить различные скидки на стадии раннего бронирования.

Средний чек предпочтений по России — 79 тысяч рублей, а средний чек зарубежных путешествий на те же семь дней на Новый год стартует от 120-140 тысяч рублей, с учетом транспорта. Но это средний чек предпочтений, реальный чек бывает значительно выше.

Пакетных туров за рубеж прогнозируем около 600-700 тысяч. Согласно прогнозу, пакетных путешествий по России будет свыше 3,5 миллиона. Ну а если посмотреть на самостоятельных туристов, путешествий по России будет в разы больше — одна Москва однодневных туристов примет, наверное, около 12 миллионов.

Куда ездят за рубеж

Несмотря на непростую логистику, неутешительный курс валют и приостановку прямого авиасообщения со многими странами, путешествия за рубеж пользуются большой популярностью. По данным РСТ, продажи туров на новогодние праздники в другие страны выросли по сравнению с прошлым годом на 15-30%.

Топ самых популярных для россиян стран выглядит так:

  • ОАЭ,
  • Таиланд,
  • Турция,
  • Египет,
  • Шри-Ланка.

В РСТ добавили, что растет спрос на поездки в Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, в АТОР к этому списку добавили Армению и Беларусь. Кроме того, обеспеченные россияне продолжают интересоваться турами на Мальдивы, до этого путешественникам из России удалось возглавить список туристов в этом государстве: с января 2023 года Мальдивы посетили 1,5 млн иностранных туристов, из них 180 тыс. — из России.

Во все перечисленные страны можно долететь из России прямыми рейсами, однако, как отметили в РСТ, постепенно восстанавливается и турпоток в страны, с которыми прямого авиасообщения нет. Однако цены на заграничные туры начинаются от 140 тысяч рублей и достигают 250 тысяч рублей. Путешествуя самостоятельно, отели можно выбрать средней ценовой категории. Однако стоимость билетов на самолет растет: в зависимости от направления цены могут варьироваться от 20 до 80 тысяч рублей.








По словам вице-президента АТОР, в 2024 году возможен рост доли международных рейсов до 33% за счет увеличения количества самолетов у российских авиакомпаний. Для 92 самолетов уже завершились процессы урегулирования вопросов лизинга и страхования, поэтому их вновь можно будет использовать. С 24 декабря возобновилось прямое авиасообщение с Гаваной, столицей Кубы, а с 27 декабря стали доступны рейсы из Москвы на китайский остров Хайнань. Кроме того, компании S7, «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» планируют расширить свои программы полетов и осуществлять дополнительные рейсы также во Вьетнам, Бангкок, Гонконг, также есть вероятность запуска рейсов на Филиппины.