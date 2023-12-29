Некоторые россияне предпочитают проводить новогоднюю ночь дома, а другие — на отдыхе в другом городе или за рубежом. По оценкам опрошенных RTVI экспертов, около 3,5 млн россиян в эти праздники отправятся на отдых внутри страны, а еще около 700 тысяч человек — поедут праздновать за границу. Туры обычно начинают покупать за несколько месяцев или даже еще раньше, но некоторые путешественники ждут до последнего. О том, сколько стоит отдохнуть на праздники и куда предпочитают ездить россияне, — в материале RTVI.

Куда ездят по России

Как рассказал RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, большинство — 90% — из тех россиян, которые решили уехать в новогодние праздники, предпочли отдыху за границей путешествия по стране. 35% российских туристов встретят новогоднюю ночь не дома, а остальные 65% — отправятся на отдых уже после 3 января. Самые популярные направления на новогодние праздники в России — это:

Краснодарский край,

Санкт-Петербург,

Москва,

Минеральные Воды,

Подмосковье.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин говорит, что, по предварительным данным, число россиян, которые отправятся в путешествие на каникулах, составляет примерно 3,5 млн человек. Это на 10% больше, чем годом ранее, добавили в АТОР.

Как следует из информации национального оператора «Алеан», чаще всего россияне покупали экскурсии в Санкт-Петербург — на него приходится 19% туристов. На втором месте Карелия (13%), на третьем — Казань (12%), а далее идут Великий Устюг, Москва и Беларусь (по 10%).

Помимо стандартных направлений, среди туристов растет спрос и на другие поездки. Многие выбирают отправиться в село Териберка в Мурманской области, чтобы охотиться на северное сияние, или в Карелию, чтобы прокатиться на ретро-поезде — Рускеальском экспрессе.

По России сейчас очень популярны стали различные костюмированные вечеринки на новогодние праздники, например, в стиле фильма «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Шурика». Для привлечения клиентов отели используют такой маркетинговый ход. В этом году такие туры стали пользоваться большой популярностью.

Россиянам, безусловно, интересна Мурманская область. Северное сияние, наличие горнолыжного курорта, полярная ночь — все эти факторы, конечно, привлекают. Большое количество различного рода объектов размещения по формату глэмпингов присутствует, что позволяет любоваться в хорошую погоду северным сиянием. По-прежнему лидером остается Карелия, особенно южная часть, которая ближе к Санкт-Петербургу — там практически нет мест не то что на Новый год, на январь уже проблема найти объект качественного размещения.

Зачастую определенные кинофильмы способствуют путешествиям, туристы путешествуют по местам съемок. Из того, что пользуется спросом, — это гастрономические путешествия, винные туры становятся популярными. Также определенные авторские маршруты, например маршрут по русским усадьбам, это культурно-познавательный туризм. Есть хороший спрос на эко-отели, на посещение ферм — с элементами сельскохозяйственного туризма, потому что детям интересно с родителями смотреть, как производятся сельскохозяйственная продукция, продукты питания. Есть уникальные музеи, которые демонстрируют народные промыслы, историю края, городов.

Ограничение работы 11 аэропортов очень стимулирует автотуризм: люди транзитом останавливаются в таких городах, как Воронеж, Ростов-на-Дону, путешествуя в Краснодарский край. Востребован Байкал, очень большой спрос на Алтай (Республику Алтай и Алтайский край) и новые горнолыжные направления. Да, есть Краснодарский край, но не надо забывать и про другие места. Мы недавно посчитали 155 точек горнолыжных в России, где есть подъемники, трассы, инфраструктура. В условиях ограниченности международных путешествий и отсутствия прямого воздушного сообщения многие по-другому смотрят на них.

Как добираются

В связи с повышенным спросом авиакомпании увеличили число рейсов с 25 декабря по 8 января. Дополнительные полеты появились в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, а также многих других крупных городов.

По словам Ромашкина, лишь 25% туристов предпочитают самолеты другим видам транспорта, чтобы добраться до мест отдыха. Средняя цена на билеты по России варьируются от 13 до 25 тысяч рублей из Москвы и Санкт-Петербурга. Горин же отметил, что примерно 40% россиян выбирают авиа- и ж/д транспорт, а 60% — предпочитают личный транспорт. Поездки на автомобилях особенно популярны среди тех, кто предпочитает отдыхать в своем регионе или в соседней области. Однако не стоит и забывать об 11 закрытых аэропортах на юге России: в Краснодаре, Геленджике, Симферополе, Ростове-на-Дону, Анапе, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке и Элисте.

Услугами РЖД, как сообщил Ромашкин, пользуются 25% россиян, чтобы поехать на отдых. Количество поездов на популярные направления в праздничные дни также увеличили. Появились дополнительные поезда в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Адлер из Москвы, а из Санкт-Петербурга — в Белгород, Москву, Сортавалу и Адлер.

Сколько стоит отдохнуть

Цены на отдых по России варьируются в зависимости от популярности направления, наличия скидок от туроператоров, а также условий проживания. Сергей Ромашкин уточнил, что чаще всего россияне предпочитают останавливаться в четырехзвездочных гостиницах. Кроме того, на стоимость влияет также наличие питания — в разных отелях могут просить оплатить от 1 до 8 тысяч рублей за завтрак на одного человека. В туры же стоимость питания обычно сразу включена.

Дмитрий Горин в беседе с RTVI отметил, что по сравнению с прошлым годом средневзвешенная стоимость отдыха в России выросла от 7% до 14%. По его словам, рост произошел из-за подорожания продуктов, расходных материалов, трат на энергоносители, а также увеличения зарплат сотрудникам. Исследование ВЭБ РФ показало, что только 10% россиян располагают бюджетом для путешествий свыше 115 тысяч рублей на человека. Большинство же туристов (около 53%) тратят на путешествия по стране не более 45 тысяч рублей в год. Чаще всего могут себе позволить путешествовать те, кто тратит на это в год до 75 тысяч рублей на человека.

Самым дорогим направлением по России будет Краснодарский край, потому что билеты будут дороже, добираться дольше, и если мы хотим отель, а не гостевой дом, это будет дороже. Самое дешевое направление сложно выделить, потому что у всех запросы разные, но, наверное, это будут Москва и Санкт-Петербург, у них более лояльные цены, можно найти что-то приличное в центре за приемлемую цену.

Здесь нет предела совершенству. А есть и виллы, и большие апартаменты, и пентхаусы в гостиницах, где цена за ночь стартует от 60 — 80 тысяч рублей. Есть премиальный сегмент, где ценник безграничен. Самый бюджетный отдых может быть от 9 тысяч рублей, даже от 6 тысяч рублей. Основные путешествия — все-таки более бюджетные, доступные. Почему выгоднее планировать поездки через туроператоров? Можно получить различные скидки на стадии раннего бронирования.

Средний чек предпочтений по России — 79 тысяч рублей, а средний чек зарубежных путешествий на те же семь дней на Новый год стартует от 120-140 тысяч рублей, с учетом транспорта. Но это средний чек предпочтений, реальный чек бывает значительно выше.

Пакетных туров за рубеж прогнозируем около 600-700 тысяч. Согласно прогнозу, пакетных путешествий по России будет свыше 3,5 миллиона. Ну а если посмотреть на самостоятельных туристов, путешествий по России будет в разы больше — одна Москва однодневных туристов примет, наверное, около 12 миллионов.

Куда ездят за рубеж

Несмотря на непростую логистику, неутешительный курс валют и приостановку прямого авиасообщения со многими странами, путешествия за рубеж пользуются большой популярностью. По данным РСТ, продажи туров на новогодние праздники в другие страны выросли по сравнению с прошлым годом на 15-30%.

Топ самых популярных для россиян стран выглядит так:

ОАЭ,

Таиланд,

Турция,

Египет,

Шри-Ланка.

В РСТ добавили, что растет спрос на поездки в Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, в АТОР к этому списку добавили Армению и Беларусь. Кроме того, обеспеченные россияне продолжают интересоваться турами на Мальдивы, до этого путешественникам из России удалось возглавить список туристов в этом государстве: с января 2023 года Мальдивы посетили 1,5 млн иностранных туристов, из них 180 тыс. — из России.

Во все перечисленные страны можно долететь из России прямыми рейсами, однако, как отметили в РСТ, постепенно восстанавливается и турпоток в страны, с которыми прямого авиасообщения нет. Однако цены на заграничные туры начинаются от 140 тысяч рублей и достигают 250 тысяч рублей. Путешествуя самостоятельно, отели можно выбрать средней ценовой категории. Однако стоимость билетов на самолет растет: в зависимости от направления цены могут варьироваться от 20 до 80 тысяч рублей.

По словам вице-президента АТОР, в 2024 году возможен рост доли международных рейсов до 33% за счет увеличения количества самолетов у российских авиакомпаний. Для 92 самолетов уже завершились процессы урегулирования вопросов лизинга и страхования, поэтому их вновь можно будет использовать. С 24 декабря возобновилось прямое авиасообщение с Гаваной, столицей Кубы, а с 27 декабря стали доступны рейсы из Москвы на китайский остров Хайнань. Кроме того, компании S7, «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» планируют расширить свои программы полетов и осуществлять дополнительные рейсы также во Вьетнам, Бангкок, Гонконг, также есть вероятность запуска рейсов на Филиппины.