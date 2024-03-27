Дверь, на которой спаслась главная героиня фильма «Титаник» Роуз, сыгранная актрисой Кейт Уинсле, продали за $718 тыс. (около 66 млн руб.) на аукционе «Сокровища с планеты Голливуд». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные аукционного дома Heritage Auctions.

Дверь из базальтового дерева приобрел неизвестный покупатель. Было также продано за $125 тыс. (около 11,7 млн руб.) платье Роуз из финальной сцены «Титаника».

На аукционе представили и другие лоты из культовых фильмов. Например, кнут Индианы Джонса из «Храма Судьбы» ушел по $525 тыс. (около 48,5 млн руб.), а черный костюм-симбиот из «Человека-паука 3» продали за $125 тыс. (около 11,7 млн рублей).

В 2022 году снявший «Титаник» режиссер Джеймс Кэмерон провел эксперимент, чтобы закрыть споры о том, смогли ли оба главных героя — Роуз и Джек (Леонардо ДиКаприо) — уместиться на двери. Для опыта были найдены два каскадера аналогичной комплекции и созданы условия, идентичные тем, что показаны в фильме. В итоге было доказано, что выжить мог только один из героев.