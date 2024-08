Певица Дженнифер Лопес подала на развод с актером Беном Аффлеком в суд округа Лос-Анджелес. Как сообщает TMZ, Лопес передала документы самостоятельно, без помощи адвоката.

В документах указано, что дата расставания пары — 26 апреля 2024 года. Лопес подала на развод 20 августа, спустя ровно два года после торжественной церемонии бракосочетания.

В заявлении певицы отсутствует информация о наличии брачного контракта. Это означает, что все имущество, нажитое парой за время брака, будет разделено поровну. По данным TMZ, супруги уже несколько месяцев ведут переговоры о разделе имущества и капитала, причем обсуждения якобы становятся «все более ожесточенными».

За два года брака Аффлек выпустил фильм «Air: Большой прыжок», а также снялся в картинах «Гипнотик», «Глубокие воды» и «Расплата 2». Лопес за это время выпустила треки Shotgun Wedding, The Mother, This Is Me… Now и Atlas, дала несколько крупных концертов и сыграла в фильмах «Атлас», «Мать» и «Моя пиратская свадьба».

Певица отказалась от финансовой поддержки мужа и просит суд отказать в алиментах самому Аффлеку. Поскольку у пары нет общих детей, не поднимается и вопрос опеки.

Слухи о разводе пары пошли еще в мае 2024 года. Тогда Аффлека заметили за рулем машины с Джей Ло без обручального кольца, а за день до этого видели в компании бывшей жены.

По данным In Touch, разногласия в семье знаменитостей могли возникнуть из-за их разного отношения к популярности. Аффлеку не всегда нравилось посещать публичные мероприятия вместе с женой, о чем нередко шутили комментаторы под фотографиями с грустным актером.

Одной из возможных причин также называют документальный фильм «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали», ставший частью рекламной кампании нового музыкального тура Джей Ло. Картина снималась дома у супружеской пары и рассказывала историю их любви, что, как утверждает источник, могло не понравиться Аффлеку, как и другие публичные проявления чувств.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес познакомились в 2001 году на съемках комедии «Джильи», в которой играли пару незадачливых гангстеров. Через год пара объявила о помолвке, которая, однако, была позднее расторгнута. В последующие годы и Аффлек, и Лопес успели побывать в браке: у него трое детей, у нее — двое. В 2021 году их начали снова видеть вместе. Вскоре они подтвердили, что снова встречаются, а в 2022 году поженились.