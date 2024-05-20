Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились вместе — это произошло на фоне слухов об их возможном расставании. Однако за день до этого актер встретился со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер и был без кольца, сообщает Daily Mail.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек приехали 19 мая в Санта-Монику (штат Калифорния) на школьное мероприятии дочери певицы — Эмми. Присутствовала там и Дженнифер Гарнер вместе со своим сыном от Аффлека — Фином.

После мероприятия Лопес и Аффлек отправились в ресторан в Лос-Анджелесе, где попали под объективы папарацци. По пути в ресторан актер сидел за рулем, был в хорошем настроении и улыбался, а певица сидела рядом, на пассажирском. Обручальное кольцо Аффлека в этот день было на месте.

Однако днем ранее, 18 мая, Аффлек снял кольцо, когда направлялся на встречу с Гарнер и их детьми. Гарнер также заметили возле дома Аффлека в Брентвуде вечером того же дня. Актриса была одна, без детей, в черной толстовке и солнцезащитных очках.

Одна из самых обсуждаемых голливудских пар — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек — оказалась на грани развода, как утверждают источники издания In Touch. По их словам, Аффлек уже успел съехать из семейного пентхауса и снять дом. Пара стала в последнее время все реже появляться вместе, но что обратили внимание и фанаты.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в 2022 году. Они познакомились в 2001 году на съемках комедии «Джильи», в которой играли пару незадачливых гангстеров. Через год пара объявила о помолвке, которая, однако, была позднее расторгнута. В последующие годы и Аффлек, и Лопес успели побывать в браке: у него трое детей, у нее — двое. В 2021 году их начали снова видеть вместе. Вскоре они подтвердили, что снова встречаются.