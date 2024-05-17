Одна из самых обсуждаемых голливудских пар — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек — оказалась на грани развода. Об этом сообщает издание In Touch со ссылкой на источник.

По его словам, Аффлек уже успел съехать из семейного пентхауса. Источник утверждает, что пара стала в последнее время проводить порознь, но что обратили внимание и фанаты. Например, на прошедшем Met Gala Джей Ло была без мужа.

«Они собираются развестись — и на этот раз [Бен] не виноват! Сейчас он сосредоточен на своей работе и своих детях», — отмечает источник.

Как пишет In Touch, разногласия в семье Лопес-Аффлек могли возникнуть из-за разного отношения к популярности. Аффлеку не всегда нравилось посещать публичные мероприятия вместе с женой, о чем нередко шутили комментаторы под фотографиями с грустным актером.

Одной из возможных причин также называют документальный фильм «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали», ставший частью рекламной кампании Джей Ло в рамках ее нового музыкального тура. Картина снималась дома у супружеской пары и рассказывала историю их любви, что, как утверждает источник, могло не понравиться Аффлеку, как и другие публичные проявления чувств.

«Бен никогда бы не попытался подавить мечты Дженнифер или сказать ей, что она не может делать что-то, что продвигает ее карьеру, даже если она может полностью контролировать его», — приводит In Touch слова друга семьи. «Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может контролировать его, а он не может изменить ее. Это не могло продолжаться долго», — добавил источник издания.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в 2022 году. Они познакомились в 2001 году на съемках комедии «Джильи», в которой они играли пару незадачливых гангстеров. Через год пара объявила о помолвке, которая, однако, была позднее расторгнута. В последующие годы и Аффлек, и Джей Ло успели побывать в браке; у него трое детей, у нее — двое. В 2021 году их начали снова видеть вместе. Вскоре они подтвердили, что снова встречаются.