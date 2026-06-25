Министерство культуры Молдовы опубликовало на своем сайте список российских артистов и коллективов, выступления которых не рекомендованы на территории республики. В перечень вошли более 25 исполнителей.

В список включены певец Леонид Агутин, певица Диана Арбенина, певец Олег Винник, композитор Игорь Вдовин, певица Клава Кока (Клавдия Высокова), рэпер Guf (Алексей Долматов), рэпер MACAN (Андрей Косолапов), певец Егор Крид, певица Ирина Круг, стендап-комик Виктория Складчикова, певец Дмитрий Маликов, рэпер MOT (Матвей Мельников), певица Люся Чеботина. Также в перечне — рэпер Баста (Василий Вакуленко), певец Игорь Николаев, стендап-комик Нурлан Сабуров, певец Александр Серов, рэпер Акмаль Ходжаниязов (Akmal), диджей DJ Smash (Андрей Ширман), певец Сергей Шнуров (группа «Ленинград»), певец Сергей Жуков (группа «Руки Вверх!»), гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян, а также Моргенштерн* (Алишер Валеев)* и группа «Тату».

При этом в министерстве подчеркивают, что документ носит рекомендательный характер и будет обновляться по мере поступления новых запросов от организаторов. Организаторам концертов и фестивалей рекомендовано учитывать список при планировании мероприятий и запрашивать мнение министерства до старта продажи билетов.

Список сформирован на основе данных, собранных от государственных культурных институтов и импресарио с февраля 2026 года. В ведомстве подчеркнули, что меры направлены на информирование организаторов мероприятий об артистах, «поддерживающих или оправдывающих действия, связанные с вооруженной агрессией», и на предотвращение рисков для безопасности страны.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов