До конца зимы в столице проходит фестиваль «Усадьбы Москвы». В нем принимают участие 15 усадеб, а за весь сезон состоится более тысячи мероприятий. Чем заняться на фестивале — в материале RTVI.

Зимний маршрут «Москва усадебная»

Специально для фестиваля разработан зимний интерактивный маршрут для всей семьи. Офлайн-игра объединяет 14 исторических особняков, включая Дом-музей И.С. Тургенева на Остоженке, усадьбу Льва Толстого в Хамовниках и особняк Хитрово на Арбате. Гулять по усадьбам можно всю зиму, а начать — в любой точке. Главное — не забыть взять карту и поставить штампы на каждой локации, чтобы за 5, 7, или 14 отметок получить памятные подарки. Кроме того, те, кто успеют собрать все 14 штампов, смогут принять участие в розыгрыше суперприза — чаепития с актером Милошем Биковичем.

Уличный театр и чайная станция в Коломенском

По выходным на флагманской площадке «Усадеб Москвы» в Коломенском можно увидеть театрализованные представления, знакомящие гостей с буднями и праздниками московского дворянства. А после — согреться чаем из самовара на станции «Московское чаепитие».

Фотоателье на Манежной площади

До конца зимы на Манежной площади работает фотосалон, где можно окунуться в атмосферу старой Москвы конца XIX — начала XX веков. Проводниками в историческом путешествии выступают актеры и предлагают посетителям включиться в театрализованное действие. В фотоателье гости фестиваля могут примерить костюмы ушедшей эпохи и получить снимки, оформленные в винтажные паспарту. Дважды в день открывается литературный салон, где звучит поэзия Серебряного века, проходят игры и чтения.

Экскурсии по старинным усадьбам

По выходным в 14 усадьбах проходят экскурсии (необходима регистрация). Например, в Кусково гостям фестиваля предлагают посетить три главные площадки усадьбы: Дворец Шереметевых — редкий пример раннего русского классицизма, грот и единственный в Москве парк, созданный в соответствии с европейской традицией Века Просвещения. А экскурсия по Царицыно включает в себя знакомство с архитектурой, историей строительства и дальнейшей судьбой императорской резиденции Екатерины Великой.

Онлайн-квесты

Подготовиться к посещению фестиваля и познакомиться с историей московских усадеб можно не выходя из дома: с использованием технологий дополненной реальности созданы три онлайн-квеста. Вместе с героями — антикваром в исполнении Эммануила Виторгана, репортером, роль которого сыграл Арсений Попов, и загадочным Яковом Брюсом — можно всей семьей отправиться в путешествие по Арбату, Хамовникам и Басманному району.