Премия креативных индустрий, «Электрическая поэзия», книжная ярмарка, кинофестиваль, показы фантастики и история Краснопресненского района. Рассказываем, куда сходить в Москве с 27 ноября по 3 декабря.

Премия Russian Creative Awards 2023

1 декабря в концертном зале «Зарядье» состоится ежегодная церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Режиссер церемонии 2023 — Константин Богомолов. Церемония превратится в театральную постановку, внутри которой пройдет награждение победителей Премии 2023 года в 10 номинациях.

В основе действа — манифесты деятелей культуры — Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Сергея Дягилева. Вручение Премии в каждой из номинаций предваряют монологи героев из прошлого, в которых перевоплотятся известные актеры — Сергей Епишев, Никита Худяков, Екатерина Гусева, Игорь Гордин, Богдан Жилин и другие.

«Наша премия — это не только смотр лучшего в сфере креативных индустрий, но и самостоятельный, уникальный продукт. В этом году мы решили обратиться к театральному искусству. Нам было важно создать связь творческого продукта прошлого и креативных индустрий настоящего, показать преемственность поколений, наш культурный код», — рассказала директор премии Russian Creative Awards Марина Абрамова.

«Точка отсчета» в Artplay

С 1 декабря в Центре дизайна ARTPLAY стартует проект «Электрическая поэзия», который откроется работами современных художников и граффити-райтеров — Максима Имы и Миши Маркера. В это же время на территории появится еще одна новая инсталляция — «Точка отсчета» Алексея Луки, известного переосмыслением традиций конструктивизма в городском пространстве. Новые работы завершают формирование основной коллекции музея под открытым небом в год 20-летия Artplay.

«Год назад мы задумали и начали реализацию проекта „Открытый музей“, сейчас в год нашего 20-летия мы завершаем формирование основной коллекции экспонатов. На данный момент в ней уже представлены муралы, световые инсталляции, скульптуры, малые архитектурные формы и объекты дизайна. В следующем году развитие Открытого музея будет направлено на сотрудничество с цифровыми художниками, разработку звуковой карты территории, продолжение проекта „Электрической поэзии“, благоустройство самой инфраструктуры музея», — комментирует креативный директор Яша Мохначева-Яворская.

Ярмарка non/fictio№ 25

С 30 ноября по 3 декабря в Гостином дворе пройдет Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ 25. Участниками юбилейной ярмарки станут 340 издательств. На стендах можно будет найти художественные и публицистические книги, комиксы, детскую литературу и многое другое. В рамках ярмарки запланированы презентации новых книг, беседы с писателями, дискуссии и мастер-классы.

Среди спикеров — писатели Павел Басинский, Евгений Водолазкин, Рёко Секигути, Леонид Юзефович, искусствовед Зельфира Трегулова, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачёва, историк моды Александр Васильев и многие другие.

Кинофестиваль «Зимний»

С 1 по 7 декабря в кинотеатре «Художественный» пройдет второй кинофестиваль «Зимний». В основную программу попали фильмы «Танцуй, Селедка!» Александры Лупашко с Александрой Бортич, «110» Ильи Михеева, «Белой дороги!» Эллы Манжеевой, «Вера» Иры Волковой, «Тимир» Николая Корякина (Айдын Ате), «Панические атаки» Ивана И. Твердовского, «Сломя голову» Евгения Григорьева. Оценивать конкурсные картины будут режиссер Дмитрий Давыдов, актриса Дарья Мороз, художник кино Сергей Февралев и режиссер Даниил Воробьев. Возглавит жюри кинопродюсер и медиаменеджер Софья Митрофанова (Квашилава).

Кинопрограммы в «ГЭС-2»

До 10 декабря в Доме культуры «ГЭС-2» можно попасть на показы кинопрограммы «Закат в сто сорок солнц» вступает в диалог с одноименной выставкой. В рамках цикла будут показаны ленты классиков Нового немецкого кино Райнера Вернера Фасбиндера и Вернера Херцога, советская фантастика 1930-х годов, культовый греческий сай-фай из 1980-х и другие необычные картины.

«Пресня: выставка моей памяти»

В центре «Зотов» 24 ноября открылась экспозиция «Пресня: выставка моей памяти», посвященная Краснопресненскому району и его жителям. Среди экспонатов не только фотографии и видеозаписи, но и отрывки из дневников, а также различные артефакты прошлого: двери квартир, телефоны, записные книжки, письма, фрагменты плитки, мебель. Выставка организована как своеобразный лабиринт, прогуливаясь по которому, попадаешь словно в бесконечный поток памяти поколений, которые жили или все еще живут на Пресне.