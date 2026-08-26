Российский тревел-блогер Александр Потоцкий уже пять дней находится в миграционном изоляторе в Джакарте и не может связаться с родными и российским посольством.

39-летний Потоцкий снимает репортажи о труднодоступных и необычных местах планеты. Как рассказали «Осторожно, новости» его близкие, в начале августа блогер приехал в Индонезию, чтобы снять фестиваль племен в Долине Балием.

8 августа во время съемок фестиваля на трибуны с туристами напали вооруженные люди.

«Неизвестные открыли огонь по трибунам с туристами. Ничего толком до сих пор непонятно, но никто не пострадал», — писал тогда Потоцкий в соцсетях.

Его кадры произошедшего разошлись в индонезийских СМИ и соцсетях.

После этого к блогеру пришли сотрудники иммиграционной службы, проверили документы и отпустили его.

Позже, как сообщает индонезийская газета Cenderawasih Pos со ссылкой на полицию округа Джаявиджая, 15 августа Потоцкий снимал у здания парламента в Вамене акцию Национального комитета Западного Папуа (KNPB) — организации, выступающей за независимость региона от Индонезии, — и общался с ее участниками. Начальник оперштаба полиции округа Эди Тохир Шабара заявил изданию, что Потоцкий не является журналистом и приехал в регион как турист ради фестиваля, а полиция не применяла к нему никаких мер: вопрос о его дальнейшем пребывании в стране или депортации находится в ведении иммиграционной службы Джаяпуры.

20 августа сотрудники иммиграционной службы приехали к Потоцкому повторно. Блогер успел опубликовать в соцсетях сообщение, что его снова везут в иммиграционную службу, — после этого он перестал выходить на связь.

По данным консульства РФ в Индонезии, 20 августа иммиграционные власти Джаяпуры сообщили о задержании Потоцкого по подозрению в деятельности, не предусмотренной его туристической визой. На следующий день, 21 августа, его перевели в миграционный изолятор в Джакарте, где он находится сейчас. Официальных уведомлений о задержании от индонезийских властей российской стороне пока не поступало; посольство поддерживает контакт с генеральным директоратом по вопросам иммиграции индонезийского министерства.

Позже Потоцкому удалось отправить знакомым электронное письмо. В нем он написал, что чувствует себя нормально, но связаться с посольством ему не дают, а нарушение визового режима считает лишь предлогом для наказания за съемки в Папуа.

Государственное агентство Antara сообщило о депортации блогера, однако его близкие эту информацию пока подтвердить не смогли.