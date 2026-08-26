Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак украинских беспилотников на склады Wildberries. Они предусматривают временное ослабление налоговой и страховой нагрузки, а также приостановку проверок в этих сферах, сообщается на сайте кабинета министров.

Поддержку получат компании и индивидуальные предприниматели, которые понесли ущерб на сумму, превышающую 5% годового дохода.

Они, в частности, получают отсрочку на 12 месяцев по уплате НДС (кроме налога при ввозе товаров в РФ), налога на прибыль, налога по упрощенной системе (УСН) и автоматизированной упрощенной системе (АУСН).

Страховые взносы и авансовые платежи по этим налогам, срок внесения которых приходится на август 2026 года — июль 2027 года, тоже могут быть уплачены позднее.

После годовой паузы все эти выплаты можно будет осуществлять с рассрочкой в течение года равными долями.

Для пострадавшего бизнеса также замораживаются до конца года проверки по налогам и правильности уплаты страховых взносов и приостанавливаются связанные с этими проверками процессуальные сроки.

Кроме того, сроки направления требований об уплате задолженности и принятия решений о ее взыскании продлеваются на 6 месяцев.

Меры поддержки были подготовлены Минфином и внесены в правительство 24 августа. Основатель Wildberries, гендиректор группы RWB (Russ & Wildberries) Татьяна Ким назвала предоставление продавцам отсрочки по уплате налогов «важным шагом для российского бизнеса».

Атаки на инфраструктуру Wildberries продолжаются с середины июля 2026 года. В ночь на 26 августа после очередного налета загорелся логистический центр компании в Котовске Тамбовской области. Из-за угрозы отравления угарным газом и продуктами горения мэр Алексей Плахотников призвал жителей оставаться дома, закрыть окна, воздержаться от активных перемещений по городу в ближайшие два дня и пользоваться доставкой.

С 24 августа дроны также атакуют склады Ozon.