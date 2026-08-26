В Адыгее и Кабардино-Балкарии задержаны 12 сторонников запрещенных в России международных террористических организаций. Об этом 26 августа рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Один из задержанных — житель Майкопа, который планировал произвести террористический акт на одном из объектов Министерства обороны. При обыске у мужчины были обнаружены зажигательные устройства.

На изъятых средствах связи задержанного найдена переписка с боевиком украинской террористической организации, который координировал его действия. Следственное отделение УФСБ по Республике Адыгея открыло в отношении фигуранта уголовное дело о приготовлении к теракту (ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России).

Помимо этого в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики сотрудники ФСБ и МВД задержали 11 членов террористической ячейки, которые вели пропаганду радикальной идеологии и совершали насильственные акции в отношении лиц, несогласных с их взглядами.

«Эти вербовщики используют эмоции. Они вначале говорят: «Видите, какая власть, видите, как поступают несправедливо», и так далее. Лозунги у них красивые, а в итоге, в конце, когда они пытаются уже управлять тем человеком, которым они хотят манипулировать, они уже, используя эти эмоции, направляют его в то грязное, неправильное русло, которое они хотят», — прокомментировал задержание заместитель председателя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики Алим Сижажев. Видео его заявления опубликовали «Известия».

В отношении задержанных возбудили уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности (ч.1, ч. 2 ст. 205.5 УК России). По решению суда в отношении всех задержанных взяли под стражу.