Чистый убыток ООО «Виза», российской дочерней компании Visa, на конец 2025 года составил 572 млн рублей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Американская компания Visa International Service Association зарегистрировала ООО «Виза» в России в 2009 году, ей принадлежит 99% компании. Оставшимся 1% владеет Visa International Holdings LLC. С 2019 года должность генерального директора в ООО занимает Михаил Бернер.

Отмечается, что выручка компании «фактически обнулилась» после решения международной платежной системы уйти с российского рынка. Как следует из данных Rusprofile, в 2023 году убыток ООО «Виза» составил 21 млн рублей, в 2024 году — 1,4 млрд рублей, а в 2025 году — 572 млн рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с РИА Новости предположил, что международные платежные системы Visa и Mastercard столкнутся с серьезной конкуренцией при возвращении в Россию. По его словам, для успешной работы на российском рынке им придется предложить российским клиентам новые возможности и технологии, чтобы выдержать соперничество с Национальной системой платежных карт (НСПК).

Аксаков также выразил уверенность, что в случае возвращения Visa и Mastercard российская сторона должна будет поставить условия в виде бесперебойной работы систем и размещения определенного объема средств на депозите, который будет списан в пользу клиентов или государства в случае повторного ухода из России.