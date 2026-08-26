Все очаги возгорания на строительной площадке Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Амурской области ликвидированы, сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.

В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела четырех граждан КНР — сотрудников подрядной организации. Таким образом подтверждена гибель семи человек: одного россиянина и шести граждан КНР. Судьба еще девяти граждан КНР, также работавших на площадке по контракту, остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются.

Всего за медицинской помощью после инцидента обратились 152 человека. По результатам обследования 36 пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести, остальным 116 помощь оказали на месте. Для доставки части госпитализированных в федеральные медицинские учреждения в Благовещенск прибыл спецборт Ил-76 МЧС России. Пострадавшим и их родственникам оказывается психологическая помощь.

Пожар на строительной площадке АГХК начался утром 25 августа — загорелась установка по переработке метанола на вспомогательном технологическом участке пиролиза, площадь пожара составляла около 2 тысяч квадратных метров. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), проверку также начала прокуратура Амурской области.