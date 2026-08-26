В Раменках завели уголовное дело против жительницы жилого комплекса по обвинению в избиении 13-летней соседки — конфликт начался из-за того, что подросток не убрала за собакой. Камеры видеонаблюдения, по данным СК, ударов не зафиксировали, а мать девочки уже успела рассказать о случившемся федеральным телеканалам.

В Раменках после конфликта соседей возбудили уголовное дело по факту избиения 13-летней девочки. Инцидент произошел 12 мая 2026 года, дело завели почти месяц спустя. Камеры видеонаблюдения в доме, по данным пресс-центра Следственного комитета, нанесения ударов подростку не зафиксировали.

Конфликт начался из-за того, что девочка не убрала фекалии за своей собакой.

«Мы в этот день с сыном были во дворе, гуляли на площадке. Вышла девочка со своей собакой, и собака начала делать свои дела прямо на детской площадке, где мы играли. И я девочке сделала замечание», — рассказала RTVI Алина К.

По её словам, на просьбу убрать за собакой девочка ответила отказом, а на вопрос, почему она выгуливает собаку именно здесь, — грубостью, и продолжила прогулку по двору.

Спустя примерно 10 минут, по словам Алины К., девочка вернулась и в ответ на повторное замечание оскорбила её.

«Она остановилась, положила трубку и послала меня на три буквы. Вот просто так. И я прямо ошалела», — говорит Алина К. После этого, утверждает она, между ними началась перепалка, а конфликт переместился из двора в подъезд — по имеющимся сведениям, его наблюдали несколько жильцов дома и консьерж.

По словам Алины К., она и её муж поднялись вместе с девочкой к посту охраны на четвёртом этаже, пытаясь связаться с её родителями. «Мы пытались узнать у охранника номер мамы, но так как он не имеет права раздавать номера телефонов, я оставила свой номер телефона, попросила маму связаться со мной лично, просто хотела ее поставить в известность и вообще разобраться в ситуации», — рассказала она RTVI.

Через несколько часов девочку госпитализировали. У неё диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины. В больницу ребёнка доставили не по месту прикрепления, а в ДКБ № 9 в Москве-Сити.

Мать девочки Елена Метлюк заявила, что травмы дочь получила в результате нападения соседки. Консьерж дома, выступающий свидетелем по делу, рукоприкладства со стороны Алины К. не подтвердил.

В день госпитализации Елена Метлюк обратилась к нескольким федеральным телеканалам, после чего в СМИ появились сообщения о «жестоком избиении подростка». Позже пресс-центр Следственного комитета сообщил Baza, что записи камер видеонаблюдения не зафиксировали момента нанесения ударов Алиной К.

4 июня ОМВД по району Раменки возбудило в отношении Алины К. уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Дело завели без видеозаписи предполагаемого избиения.

Алина К. вину отрицает и подала заявление о заведомо ложном доносе. В разговоре с RTVI она обратила внимание на фотографию, которая, по её словам, фигурирует в материалах дела: «Мама зафиксировала, как девочка в больнице сидит в инвалидной коляске. Там в деле есть фотография, где она сидит в инвалидной коляске, на шее что-то типа ошейника, когда шея сломана, под капельницей, просто жесть какая-то. Это единственная фотография из этой больницы, которая есть в деле».

Елена Метлюк — жена бывшего хоккеиста КХЛ, ныне тренера Филиппа Метлюка. После госпитализации дочери она рассказала о случившемся нескольким федеральным телепроектам, а позже дала интервью в рамках предвыборной кампании депутата Госдумы от ЛДПР, назвав произошедшее «жестокой расправой над дочерью». В этой версии интервью не упоминается, что камеры не зафиксировали нанесение ударов.

Через пять дней после госпитализации дочери Елена Метлюк опубликовала в соцсетях видео, на котором они вместе танцуют на концерте. На момент подготовки публикации связаться с Еленой Метлюк не удалось.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства травм, полученных девочкой 12 мая.