В пространстве «Внутри» 1 марта состоялась премьера экспериментального спектакля «Мы уже здесь», эскиз которого был показан на фестивале-питчинге Мастерской Брусникина-2023 в Переделкине.

«Мы уже здесь» — история о жизни марсианских клерков в духе сериала «Офис» и с отсылками к нему. Спектакль поставлен по одноименной пьесе драматурга Павла Пряжко.

Согласно сюжету спектакля, будущее наступило: Марс заселен, на нем строят большой ЖК, люди прилетают туда с Земли в командировки. Однако имеются проблемы со связью. Четверо работников офиса застревают на планете на из-за такого сбоя. Им остается лишь вести экзистенциальные беседы, сплетничать у кулера, рассказывать небылицы, заниматься йогой и гадать, вернутся они когда-либо на Землю или нет.

«По большому счету это пьеса про эмиграцию и про побег от себя. Куда бы ты не убежал — на соседнюю улицу, в другой город, страну или даже на Марс, твое прошлое всегда будет с тобой: плацкарт где-то в Сибири, бабушка в Сестрорецке и плохо растущий газон. И именно это, как мне кажется, и делает пьесу 10-летней давности важной и актуальной сейчас», — объясняет режиссер Саша Золотовицкий.

В спектакле играют Давид Сократян, Даниил Газизуллин, Пётр Скворцов и Ясмина Омерович. Следующий показ «Мы уже здесь» запланирован на 4 апреля.