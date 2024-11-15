Режиссеры Эмир Кустурица и Оливер Стоун провели сессию «Будущее коммуникации / Коммуникация ради будущего» в рамках форума «Культура. Медиа. Цифра». Вместе они обсудили кинематограф и потенциал новых медиа.

«Кинематограф ценен не деньгами, а идеями, которые мы вкладываем. Есть много хороших фильмов. Но это не значит, что они собрали много положительных отзывов и денег. Самые лучшие фильмы были у Тарковского, но у него было мало зрителей. Сейчас у него их много, потому что в его кинокартинах задаются фундаментальные вопросы о человеческой жизни», — отметил Эмир Кустурица.

«Сейчас новая мобильность в кино. Новое кино быстро появляется даже в маленьких городах. В недавних фильмах есть интересные новинки. Используются потрясающие образы. Кино делают захватывающее и интересное, в современном мире для этого есть все. Сейчас совершенно другой мир, и он все время меняется. Вы должны принять тот факт, что все время происходят перемены, радоваться прошлому, но двигаться в будущее,» — поделился Оливер Стоун.

Мероприятия первого дня Форума «Культура. Медиа. Цифра» собрали представителей международного креативного бизнеса и лучших российских и зарубежных экспертов в области кино, новых медиа, киберспорта и других индустрий, связанных с созданием контента. Программа форума включает в себя пять ключевых треков, среди которых: кино и новые медиа, ИИ как соавтор, виртуальные пространства, видеоигры и киберспорт, новые платформы коммуникации, а также цифровая экономика креативных индустрий.

Дискуссия «Трансмедиа как направление развития современной массовой культуры» позволила поговорить о перспективах, ограничениях и преимуществах трансмедийных проектов и франшиз на фоне растущей конкурентности и затратности производства медиа. Тогда как роль AI-решений в современном и будущем производстве кино обсудили на сессии «Друг мой — враг мой. AI в кинопроизводстве завтрашнего дня». Значение вспомогательных профессий в киноиндустрии рассмотрели в рамках сессии «Значат больше, чем говорят: будущее креативных профессий». В ходе обсуждений руководитель «Москино» Георгий Прокопов анонсировал новую премию для творческих команд, создающих отечественный киноконтент.

В рамках сессии «Новые медиа и старые бренды. Заново изобретая SMM» лидеры рынка рассмотрели эволюцию стратегии продвижения с учетом интересов технологических платформ и производителей контента. Поговорить о новом рекламном законодательстве и о маркировке сообщений, а также поделиться персональным опытом специалисты креативных индустрий смогли в рамках мастер-класса «Креатив и маркировка рекламы». О безопасности коммуникации в сети дискутировали на сессии «Big Data, защита приватности и персональных данных».

Виртуальные пространства и киберспорт тоже стали неотъемлемой частью креативных индустрий. В рамках сессии «Киберспорт высоких достижений» эксперты отметили, что киберспорт в России и СНГ стремительно превращается в полноценную индустрию с огромным потенциалом для развития, становясь платформой для достижения высоких результатов и укрепления международных связей. Создание новых площадок для турниров и развитие оригинальных российских игр открывают уникальные возможности для расширения присутствия страны на мировой арене и формирования культурной идентичности в глобальной индустрии.

Какие технологии лягут в основу будущего креативных индустрий, и почему это стало обязательным элементом при разработке новых интеллектуальных продуктов обсудили на сессии «Мультимедийные проекты: будущее массовой культуры». Современные технологии трансформирующие игровой процесс и создающие новые форматы взаимодействия с пользователями рассмотрели на сессии «Гейминг как драйвер инноваций: технологии, тенденции и возможности».