31 октября кинокомпании «Атмосфера Кино» и Arna Media выпустят в российский прокат фильм «Ученик. Восхождение Трампа» о юности экс-президента США. В сети вышел первый русскоязычный трейлер картины.

В центре сюжета — молодой и никому неизвестный Дональд Трамп, сын влиятельного бизнесмена Фреда Трампа. Главный герой мечтает изменить облик Нью-Йорка семидесятых, сделать город, погрязший в преступности и безработице, «снова великим». Трамп хочет заявить о себе на рынке недвижимости и построить роскошные отели-небоскребы. Он знакомится с адвокатом по имени Рой Кон — беспринципным, изворотливым и талантливым. Поняв, что Дональд — молодой человек с большим потенциалом, Рой стал обучать его искусству использовать в своих целях чужую жажду наживы и власти.

«Когда Дональду было чуть за двадцать, и он находился в самом начале своего пути, у него еще не было такой четко сформированной концепции поведения. Да, энергии, напора и амбициозности ему уже было не занимать. Но если вы посмотрите его ранние интервью, то увидите, что он довольно мягко и в какой-то степени нерешительно излагает свои мысли. Он даже излучает обаяние. В то время Трамп еще не был настолько уверен в себе — полная противоположность человеку, которого мы знаем. Это было самой интересной частью нашей работы — показать людям Трампа совсем с незнакомой им стороны», — рассказывает сценарист картины Гэбриел Шерман.

Шерман — журналист и автор множества статей в крупных американских СМИ о Дональде Трампе. Он долго работал над сценарием, стараясь сделать так, чтобы у фильма не было конкретного политического посыла. По этой же причине продюсеры решили выбрать режиссера, который мог бы показать историю отстраненно. Режиссерское кресло занял лауреат Каннского фестиваля, датский кинематографист иранского происхождения Али Аббаси, для которого эта работа стала первой лентой на английском языке. По признанию Аббаси и его креативной команды, фильм — это и своего рода критика той системы, благодаря которой Трамп с Коном смогли взойти на самую вершину успеха и заставить современное общество поверить, что их философия «победителя, который забирает все» — и есть основа жизни.

«Это не байопик о Дональде Трампе: нашей целью не было показать в деталях всю его биографию. Это будет весьма необычная история, показанная зрителям сквозь призму отношений между Трампом и Коном», — подчеркивает режиссер.

«Ученик» стал третьей картиной Аббаси, отобранной для Канн. До он получил главный приз в номинации «Особый взгляд» за фильм «На границе миров», а работа «Убийца „Священный паук“» попала в основной конкурс кинофестиваля.

Роль будущего президента США в картине исполнил Себастиан Стэн, номинированный на премию «Эмми» за роль в сериале «Пэм и Томми», а также известный по роли Баки в фильмах Marvel. Роя Кона сыграл обладатель премии «Эмми» за роль в «Наследниках» Джереми Стронг.