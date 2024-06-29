В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Это не усталость!», написанная психологом и дефектологом с 20-летним опытом Натальей Керре. Автор рассказывает о реакции организма на переживания и способах с этим справиться. RTVI публикует главу о повседневных приемах, которые помогают превратить стресс в преимущество.

Персональный стресс как трамплин для личностного роста

Делай, что хочешь, и не спрашивай разрешений.

Вдруг откажут. Михаил Литвак. «Принцип сперматозоида»

Мы уже немного разобрались с тем, как переживать стресс. Но стоит ли тратить это время только на то, чтобы просто пережить этот период? Нет и еще раз нет.

Как превратить свой личный, индивидуальный стресс в трамплин для личностного роста

1. Выпишите все, что заставляет вас переживать стресс. Только постарайтесь сделать так, чтобы это был именно список причин, а не жалобы на несправедливость вселенной. Например, «отсутствие рядом понимающего окружения» — подходит, а «меня не любили и не понимали родители, поэтому я чувствую себя несчастным» — нет. Легко поддаться искушению утонуть в эмоциях, но сейчас нужно не это. Нам нужна конкретика. Сколько пунктов получилось? Один? Три? Десять? Это точки, в которых нужны изменения. Все-таки стало немного жаль себя? А теперь — хорошая новость номер один: вы не обязаны все это терпеть, как занозу или камешек в ботинке. Зачем природа создала стресс? Чтобы мы могли понять, что именно нам не подходит. Вот от этих точек и будем отползать подальше — в сторону того, что подходит.

2. Теперь распишите по подпунктам, что вы можете сделать, чтобы оказаться подальше от источника стресса. Внимание! Начинаем мы с первого этажа — то есть первым подпунктом должно идти то, что вы можете сделать на уровне тела, чтобы снизить стресс по каждому пункту. Например, если причина стресса — перегрузка на работе, вы вполне можете поставить первым подпунктом «принять ванну» или «сходить на массаж» и только потом двигаться к «сменить профиль работы» или «пересмотреть график».

3. Реализация — выделяем достаточно времени для того, чтобы осуществить на деле все подпункты «отползания» от стресса, и пережидаем хотя бы месяц. Почему так долго? Потому что пока вы хотя бы частично не освободитесь от хронического стресса (а перечисленные в этой главе ситуации относятся именно к хроническому стрессу) и не почувствуете, каково жить без него, в попытках прыгать выше и кидать дальше, вы только загоните себя в еще более сильный стресс, а когда одна причина накладывается на другую — это короткая дорожка к неврозу. Строить большие планы можно только со свободной и спокойной головой. Иначе все равно что на ногти, покрытые старым лаком, делать новое покрытие. Какое-то время оно продержится, а потом некрасиво облезет. Вот так же и с планами. Хотите что-то новое и красивое — сначала освободите место от старого. Зачем нужен перерыв в месяц? Чтобы выйти из привычки жить во власти больших и маленьких стрессов, прочувствовать как это может быть иначе.

4. Рассматривайте очистку своей жизни от тянущих вниз стрессов как способ освободить место для мечтаний и новых планов, или вы по привычке быстро заполните пространство ненужными вам вещами, которые неизбежно повлекут за собой новый стресс. Поэтому следующим пунктом назначьте себе день для построения планов. Именно конкретную дату в календаре. Иначе быт и масса мелких дел засосут вас, вы отложите это сначала на понедельник, потом на среду, потом на выходные, а потом решите, что можно вообще ничего не делать. И все начнется сначала. Если вы хотите использовать стресс как трамплин для личностного роста — нужно держать в голове, что придется пройти два обязательных этапа: сначала преодолеть стресс, а потом, сразу же, начать строить что-то новое в освободившемся пространстве. Да, понять, где вас колет и откуда нужно отходить, — важно, но не менее важно понять, чем именно вы хотите занять новое место. Мало понять, как именно вы жить не хотите. Нужно еще и осознать, а как хотите?

Например, если стресс вызван отсутствием отношений, у вас будут следующие подпункты:

1. Осознать, что вас терзает именно отсутствие отношений, а не отсутствие, например, понимания со стороны окружающих или перегрузка на работе (и мозг пытается подкинуть идею «а не пора ли нам замуж, чтобы больше не работать, — может, хоть так тебя смогу остановить»).

2. Освободиться от стресса, который вы испытываете, перестать суетиться.

3. Понять, что именно вы хотите: любовника/любовницу, мужа/жену, просто легкий курортный роман, который ни к чему не обязывает?

Записали и выполнили первые два пункта? Запишите и реализуйте третий, не откладывая в долгий ящик. Таким образом стресс становится не только поводом начать новую жизнь, но и трамплином к ней. Почему лучше работать именно в таком порядке? Начинать любые личностные изменения лучше с того, для чего не нужно выходить далеко в мир, т. е. с изменения собственных настроек и привычек.

Справились с этим — точно справитесь, хотя, может, и не сразу, с тем, что потребует более серьезных усилий и взаимодействия с другими людьми. Если кажется, что это все недостаточно серьезно, до перемен нужно дозреть, дождаться удобного случая, а потом все сделать мощным рывком, — отнеситесь к предложенному здесь просто как к упражнению. Что вам стоит просто попробовать? И если оно не сработает — продолжить ждать удобного случая для рывка. Вы же все равно ждете — так почему бы пока немного не развлечься и не попробовать реализовать описанное здесь? Можете не относиться к нему слишком серьезно — это даже обязательное условие: не напрягаться, ваша психика и так уже достаточно напряжена действующим стрессовым фактором, не нужно ей добавлять работы.