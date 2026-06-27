Сотрудники СКР 26 июня задержали Валентина Цупруна — главу управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга, сообщил РБК. Позднее в министерстве подтвердили эту информацию.

«Ведомство оказывает активное содействие следственным органам. Минпромторг России подчеркивает свою политику нулевой терпимости к подобного рода правонарушениям», — отметили там.

По данным РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству, Цупруна задержали прямо на рабочем месте. Издание также сообщает, что чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере за «общее покровительство» коммерческой структуре. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Управление, которое возглавлял Цупрун, отвечает за разработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в курируемых отраслях промышленности, а также администрирует программы финансовой поддержки для производителей техники и оборудования.

В ноябре 2025 года был задержан директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга Михаил Кузнецов — по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В феврале 2026 года под стражу взяли бывшего руководителя департамента судостроительной промышленности и морской техники Бориса Кабакова.