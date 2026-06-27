Армия США впервые разместит на территории своих баз коммерческие предприятия по переработке критически важных минералов. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), Пентагон заключил предварительные соглашения с четырьмя компаниями, которые будут перерабатывать литий, графит, бор и редкоземельные элементы — материалы, необходимые для производства аккумуляторов, беспилотников, бронезащиты и другой военной техники.

Речь идет о Titan Mining, EnergyX, Ioneer и REalloys. По данным WSJ и Bloomberg, предприятия появятся на базах в Техасе, Юте, Алабаме и Арканзасе. Строительство объектов может начаться уже в 2027 году, а запуск производства ожидается в 2028-м.

Вместо денежной аренды армия будет получать часть произведенного сырья — это позволит военным напрямую обеспечивать себя материалами, критически важными для оборонной промышленности. Совокупный объем инвестиций в проекты оценивается примерно в $2 млрд.

«Главная цель — сделать американскую и союзническую цепочку поставок этих критически важных минералов более устойчивой и надежной», — заявил WSJ и. о. замминистра армии Дэвид Фицджеральд.

Таким образом США рассчитывают локализовать цепочки поставок сырья и снизить зависимость от Китая. По оценкам отраслевых экспертов, КНР сегодня контролирует около 90% переработки многих редкоземельных элементов и графита, порядка 70% производства литий-ионных батарей, а также не менее 80% мирового рынка соединений бора.

Слабым местом американской промышленности считается именно переработка, а не добыча. Многие минералы добываются в США, но затем отправляются в Китай для очистки и обработки, после чего возвращаются обратно уже в виде готовых компонентов.

Как отмечает Bloomberg, военные базы используются для размещения коммерческих мощностей по переработке минералов впервые. В Пентагоне рассчитывают, что военная инфраструктура позволит ускорить запуск производств за счет доступа к промышленным площадкам, электроэнергии и системам водоочистки.

Дополнительным преимуществом называют упрощение логистики для оборонного сектора. Так, компания EnergyX будет перерабатывать литий рядом с Red River Army Depot в Техасе — базой, где армия недавно начала ускоренное производство и испытания малых беспилотников. Литий — ключевой компонент батарей, которые используются в таких системах.

Несмотря на поддержку властей, эксперты предупреждают, что запуск новых предприятий остается сложной задачей. Строительство перерабатывающих мощностей требует значительных затрат, а сами проекты часто сталкиваются с экологическими претензиями из-за высокого потребления воды, химических отходов и рисков загрязнения воздуха.

Тем не менее в Вашингтоне считают, что без масштабных инвестиций США рискуют сохранить стратегическую зависимость от Пекина в одной из ключевых отраслей будущего — от энергетики и электроники до искусственного интеллекта и военных технологий.