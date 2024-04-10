На весеннем маркете современного искусства WIN-WIN, который пройдет с 13 по 14 апреля на «Винзаводе», впервые будет представлена творческая интеграция в пространство ярмарки — на входе будет расположена инсталляция Дани Пирогова «Подъемные силы». Художник рассказал RTVI о своем проекте и творческом методе, а также поделился своими мыслями о современном искусстве.

Чему посвящена ваша инсталляция на ярмарке WIN-WIN?

Работа называется «Подъёмные силы». Проект представляет собой группу модулей, которые собираются в единое «облако», объединяя пространство зала. Кажущаяся тяжеловесность конструкции спорит с ее содержанием: объект собран из хрупкой кальки и почти невесом.

Чем вы вдохновлялись при ее создании?

Образы одновременно отсылают к легким дирижаблям и лепесткам, к грозовой туче и нависшим камням. Меня вдохновило это противоречивое внутреннее ощущение, хотелось его усилить и обострить: «Что перед нами? Это облако — оно нам дружественно или нет, его следует любить или остерегаться? Что это вообще?».

Какой метод вы использовали?

Если говорить о методе, недавно я анализировал свои последние проекты и работы и понял, что для меня как для художника важно производить переход утилитарных материалов в поле сакрального, ритуального, магического, тайного, возможно даже триумфального.

Почему вы часто используете в своих работах природные элементы?

Я не так часто работаю с природными материалами: в основном использую валежник при работе с ленд-арт объектами. За последний год важное значение в моей практике обрела земля: она постепенно возникает в моих инсталляциях, в документациях, в видео-арт работах. И совсем скоро начнет появляться в скульптурах.

Как выглядит ваша мастерская?

На текущий момент у меня нет постоянной мастерской, хоть и чувствую такую необходимость. Сейчас я работаю в разных мастерских в зависимости от проектов, в случае если площадка их предоставляет: например, данную инсталляцию я делал в Винтажном зале на Винзаводе. Для масштабной работы — масштабное пространство. Такого огромного зала у меня еще не было.

Как вы считаете, важно ли современным художникам изучать историю искусства?

Да, однозначно, это очень помогает ориентироваться в собственной практике и уточняет понимание себя и своего метода в контексте современного российского искусства. Должен признаться, я достаточно часто ощущаю пробелы в знании истории искусства и это мне мешает.

Что такое современное искусство сегодня? О чем оно говорит со зрителями?

Сегодня российское искусство одновременно и невероятно разнообразно в плане подходов и медиумов, и в то же время как будто все говорят сейчас об одном — своем ощущении от сегодняшнего времени: страхах, надеждах, внутренних и глобальных трансформациях.

Когда вы осознали себя как художника? Что бы вы из настоящего сказали себе из прошлого в начале пути?

Достаточно давно. Два года назад это осознание достигло пика — я кардинально поменял свою жизнь, ушел из архитектурной практики и сопутствующих ей инициативных проектов — чтобы сфокусироваться на художественной деятельности.

Думаю, посоветовал бы себе быть чуть более системным, вдумчивым и одновременно более легким.

Как вы думаете, какие медиумы сегодня наиболее актуальны?

Я считаю, что медиум не важен, важно, как и почему художник его использует и с какой целью. Например, для меня, в силу архитектурного бэкграунда, важна работа с материалом и с пространством, важен контекст. Поэтому в моём случае это инсталляция, скульптура, графика, ленд-арт.

Какое произведение искусства вы бы себе купили? Каким оно могло бы быть?

Я редко что-то покупаю, но в целом то искусство, которое сильно отзывается моим ценностям и вкусам: молчаливое, самодостаточное, редкое, всеобъемлющее, лаконичное, вдумчивое, аскетичное, с большим полем для размышлений.