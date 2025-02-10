До 22 февраля в московской галерее ART&BRUT продолжается выставка Аси Мотиной «Это случилось сегодня». Экспозиция напоминает прогулку по знакомому с детства району, где все кажется таким понятным и родным, где нет места для боли или грусти, лишь светлая ностальгия отражается в картинах художницы. Работы Аси Мотиной — запечатленная магия повседневности, автор создает новые смыслы из привычных объектов. Куратором выставки «Это случилось сегодня» выступила Этери Орджоникидзе, чьи проекты посвящены хрупким границам между реальностью и сновидениями в современном искусстве. Подробнее о выставке — в фоторепортаже RTVI.