Завершился масштабный детский фестиваль искусств «НЕБО»: на 12 площадках в парке искусств «Музеон» прошло более 90 событий.

Для зрителей выступили более 600 артистов, музыкантов, певцов и танцоров, мастер-классы и интерактивы для детей провели архитекторы, хореографы и музейные сотрудники, а писатели, иллюстраторы и издательства подготовили выставки и игровые форматы.

Зрителям представили мультижанровый спектакль Алексея Франдетти «Айболит спешит на помощь»: под симфоническую музыку композитора Петра Дранга музыканты DYP Orchestra, артисты театра кукол им. С. В. Образцова и московских мюзиклов отправились в путешествие из Африки в Ленинград — и обратно. Народный артист России Евгений Миронов удивил всех неожиданным исполнением сразу трёх ролей — капризного режиссёра, доброго доктора Айболита и пирата Бармалея.

«Мне давно хотелось сделать что-то по Чуковскому. Я очень люблю Корнея Ивановича и как личность, и как писателя, поэтому, когда возникло желание сделать для фестиваля постановку про Айболита, я пересмотрел все художественные и мультипликационные фильмы, пластинки и понял, что нужно не брать старое, а сделать что-то оригинальное», — поделился Миронов.