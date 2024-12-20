19 декабря в арт-пространстве Cube.Moscow прошло открытие восьми новых выставок современного искусства. Самый масштабный проект показала галерея MSCA Gallery, представив работы двадцати молодых художников.

Среди новых экспозиций есть и несколько проектов, посвященных зиме, Новому году и ожиданию рождественских чудес. Среди них, например, выставка «Рождество, подаренное Бергманом», вдохновленная фильмом культового шведского режиссера Ингмара Бергмана «Фанни и Александр». Галерея TRIPTYCH Gallery представила коллективный проект «Каждый в детстве верил в чудо» — ностальгическую предновогоднюю выставку, которая предлагает зрителю окунуться в свои самые теплые воспоминания о детстве и беззаботных счастливых днях.

Художник Олеся Новикова представила серию картин и арт-объектов «Небылицы», в которых она исследовала детство как период формирования семейных кодов. Kupol Gallery представила персональный проект Сергея Копылова «Фаворский свет»: в своей практике художник стремится показать, что традиции, претерпевая изменения и адаптацию, не теряют своей силы, но становятся основой для будущего. Artocratia Gallery открыла коллективный проект «По направлению к неизвестному будущему», в налерее M.A.R.S.H. можно увидеть представляет инсталляцию Льва Казака «Окно в ничто», а «КультПроект» показала коллективную выставку «Цвет красный».