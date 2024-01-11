В 2024 году фестивалю современного искусства для всей семьи «Архстояние Детское» исполняется десять лет. В связи с юбилеем тема этого года получила название «С Днем рождения!», сообщили в пресс-службе арт-парка Никола-Ленивец, где ежегодно проходит мероприятие.

Также «Архстояние Детское» объявил открытый конкурс на создание авторского объекта — «Идеальный подарок». Дети и их родители могут предложить фестивалю свои идеи для арт-объектов, а организаторы обещают воплотить лучший проект.

«Чтобы облегчить задачу, команда парка собрала wish list, в который вошли игрушка, шалаш, кукольный домик, лошадка-качалка, мешок конфет, бассейн, собака, кошка, попугай или пони, волшебная палочка или меч, мяч, кроссовки или туфельки, часы или iPhone, мыльные пузыри и горка. Выбирайте из списка желаний или придумайте что-то свое, но мечтайте по-крупному, ведь День рождения всего раз в году!» — говорится в сообщении.

«Архстояние Детское: С Днем рождения!» пройдет с 28 по 30 июня, а прислать свой арт-проект можно до 29 февраля.