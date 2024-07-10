С 26 по 28 июля в арт-парке Никола-Ленивец пройдет Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», который будет посвящен теме «Мы».

По словам организаторов, коммуникация между сообществами, сформировавшимися вокруг арт-деревни, позволит участникам «Архстояния» обратиться к коллективному «мы» с помощью искусства, архитектуры, музыки и театра.

В музыкальной программе фестиваля, подготовленной при поддержке банка для предпринимателей и предприятий «Точка», заявлены пять сцен, где посетители смогут услышать таких исполнителей, как Zoloto, «Хадн дадн», Наадя, Элли на маковом поле, Дарья Виардо, Залпом, Oligarkh и других.

В качестве одного из хедлайнеров фестиваля выступит художник Николай Полисский, который представит гостям мероприятия арт-объект «Баня-форум».

В павильоне, созданном из орешника, липы и хвои, который стилизован под античные руины, расположится фестивальный лекторий. Также здесь будет работать баня. Во время лекций будут использоваться печи, позволяющие регулировать уровень температуры — от слегка тёплой до традиционной банной.

Главным экспериментом «Архстояния» в этом году станет программа кэмпов для сообществ, объединенных общим делом.

Гости фестиваля получат возможность научиться рисованию с натуры вместе с «Кружком рисования», потанцевать под музыку от «Министерства ломаного бита» и поучаствовать в интерактивных инсталляциях от студентов Школы Родченко.

Самарский проект «Заволга» представит социально-архитектурную модель заволжского лагеря, а агентство развития Норильска выстроит для посетителей город-лабиринт на площади в 400 квадратных метров, где можно будет услышать принесенные арктическим ветром истории норильчан.

Тверской центр городской культуры «Рельсы» организует на площадке экспериментальные сессии Cinematic Dreams, в ходе которых фильмы классиков американского киноавангарда Стэна Брекиджа, Майи Дерен и Йонаса Мекаса будут переозвучены при помощи музыки с коллекционных виниловых пластинок.