Хедлайнерами «Архстояния» в 2024 году станут основатель арт-парка Никола-Ленивец Николай Полисский и художник Андрей Сяйлев. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе парка. Фестиваль пройдет с 26 по 28 июля.

Полисский представит арт-объект «Баня-форум» — собранный из орешника павильон. По его словам, он задумал проект еще в 2003 году, когда вместе с жителями деревни Никола-Ленивец впервые отправился показывать русский ленд-арт на фестиваль «Арт-Клязьма». Там они возвели несколько объектов, авторы жили в своих произведениях, готовили еду и угощали публику. Одним из таких объектов стала «Баня» с прозрачными стенами. На фестивале в 2024 году в павильоне «Баня» разместятся одновременно лекторий и действующая баня.

Новый мультидисциплинарный проект Андрея Сяйлева, созданный совместно с сообществом «Том Сойер Фест», обращает внимание зрителя на внутри- и межвидовые взаимодействия. Внешне постройки представляют собой коллаж артефактов — они собраны из осколков городской и сельской бытовой среды и ветхих элементов деревянного зодчества, выброшенных за ненадобностью и собранных волонтерами в разных регионах страны. В ансамбле арт-объекты образуют своеобразную «лесную архитектуру», дополненную специальным саунд-артом.

Фестиваль «Архстояние» в 2024 году будет посвящен теме «Мы». Организаторы объясняют, что «Мы» — это все люди, которые участвовали в жизни фестиваля на протяжении всех лет его существования: от волонтеров, дачников и бёрнеров до спортсменов-любителей, местных предпринимателей и фанатов электронной музыки.

«В каком-то смысле объединение столь разных социальных групп напоминает процесс возникновения города. „Архстояние“-2024 задается вопросом, который, кажется, звучит сегодня по всей планете: как договориться и найти точки соприкосновения друг с другом?», — поясняют организаторы.