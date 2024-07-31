Приглашенным куратором фестиваля «Архстояние» в 2025 году станет Василий Бычков, основатель выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХ Москва». Об этом RTVI сообщили в пресс-службе парка.

При этом Николай Полисский, художник и основатель арт-парка Никола-Ленивец и фестиваля «Архстояние», будет куратором следующей «АРХ Москвы». Такое решение об обмене кадрами было принято в связи с тем, что в 2025 году и фестиваль, и выставка празднуют юбилеи.

«Хотелось бы, чтобы вся экосистема „Архстояния“ — его кураторы, авторы, коммьюнити, друзья, почитатели и посетители — в продолжение осмысления себя в рамках темы 2024 года „Мы“, вдохновленные философией и энергией фестиваля, подумали, осознали, спроектировали у себя внутри то, что для них главное, и в юбилейный год внесли частичку этого главного в „Архстояние“», — отметил Василий Бычков.

Ежегодно фестиваль «Архстояние» проходит под руководством куратора Антона Кочуркина, который определяет его тему. В разные годы фестиваль также посещали приглашённые кураторы, такие как Олег Кулик, Катя Бочавар и Ричард Кастелли.

«Появление в кураторской группе Василия Бычкова — это часть перекрестного проекта, где Николай Полисский станет куратором „АРХ Москвы-2025“, а Василий, наоборот, — приглашенным куратором „Архстояния“. „АРХ Москва“ работает с городской архитектурой. В этом году мы прикоснулись к разным группам резидентов Никола-Ленивца, обозначили тему самоопределения его социума относительно места, которое уже на сельское монопространство, не деревня в плане своего культурного ладшафта. В следующем году уже хотим взглянуть на Никола-Ленивец как на идеальный город-утопию», — сказал Антон Кочуркин.

Он допустил, что Василий Бычков, вероятно, «выявит слабости, стенания и мечты городских архитекторов, работа с которыми намечена на следующий год».

Праздничные мероприятия, посвященные 20-летию «Архстояния» начнутся уже в 2024 году. Команда Никола-Ленивца планирует масштабное архитектурное событие на территории своего арт-парка.

Кроме того, планируются мероприятия в Москве и других регионах России с участием известных архитекторов и представителей современного искусства. Также будет организована коллаборация с одной из ведущих архитектурных институций столицы.