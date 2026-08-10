Фестиваль рекламы «Красное яблоко» (Red Apple) объявил состав жюри 36-го сезона. В него вошли более 85 специалистов из 42 стран — топ-менеджеры и основатели независимых и сетевых агентств, представители брендов, лидеры профессиональных рейтингов, члены жюри и обладатели Гран-при Cannes Lions. Оценка работ пройдет в четырех блоках: «Креатив», «Маркетинг», «Медиа» и «Молодые креаторы». Прием заявок открыт до 31 августа.

В блоке «Креатив» работы оценят основатели креативных агентств, ведущие креативные и арт-директора из Португалии, Испании, Южной Кореи и других стран. Председателями блока стали Ciro Ribeiro Rocha, Founder & CEO, Enredo Brand Innovation (Бразилия), и Thomas Hongtack Kim, CCO & Partner, Paulus (Южная Корея). Экспертам предстоит рассмотреть рекламные кампании, дизайн, видео, диджитал-решения, брендированный контент и другие форматы коммуникации.

В блоке «Маркетинг» оценивать связь между задачей бренда, выбранной стратегией и достигнутым результатом будут управляющие директора, директора по стратегии, президенты международных рекламных ассоциаций из Чили, ОАЭ, Сингапура и других стран. Председателем блока выступила Asia Ali, Managing Director, MKVDigital (ОАЭ). В блоке «Медиа» проекты оценят партнеры медийных агентств, директора медиадепартаментов из Канады, Индонезии, Мексики и Колумбии. Председателем стал Rafik Belmesk, Partner & Head of Strategy, Courage (Канада).

В блоке «Молодые креаторы» начинающие специалисты работают с реальными брифами от брендов и социальных проектов. В этом году задания для участников подготовили «Ночлежка», Сбер и Pulpy. Председателем блока стал Alejandro Monrroy, Director General CICLOPE STUDIO (Боливия). Этот блок помогает молодым авторам пройти путь от брифа до идеи в условиях, близких к реальной индустриальной практике, получить обратную связь от представителей брендов и побороться за возможности, которые могут стать продолжением проекта за пределами фестиваля.

Участие в фестивале дает возможность получить до 9 баллов в Национальных рейтингах креативности и эффективности агентств АКАР и до 6 баллов в Рейтингах креативности агентств и брендов АКМА. Победители «Красного яблока» смогут пройти напрямую в шорт-лист FIAP 2026 после регистрации работ. Результаты фестиваля также учитываются в FIAP Grand Slam Ranking и The Drum global ranking.

Международная экспертиза помогает смотреть на проекты шире локального контекста: оценивать силу идеи, стратегическую точность, качество реализации и потенциал работы в мировой профессиональной перспективе, отметили организаторы.