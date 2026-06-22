В Иванове завершился VIII фестиваль сериалов «Пилот», проходивший с 17 по 21 июня. Лучшим пилотом по версии профессионального жюри стал сериал «Второе дыхание» режиссера Руслана Братова. Зрители отдали предпочтение комедии «Трудный ребенок» Владимира Болгова, Велимира Русакова и Никиты Зубкова. В документальной программе победил проект «Вирус попсы». В новой конкурсной программе «Вторые сезоны» награду получил «Олдскул. Новый класс».

Фестиваль собрал около тысячи гостей — представителей онлайн-кинотеатров, телеканалов, режиссеров, продюсеров, актеров, сценаристов и журналистов. В рамках смотра состоялся четвертый деловой форум «Пилот. Точки взлета», где впервые были представлены независимые анимационные проекты.

Церемонию закрытия в центре «Солярис» третий год подряд вел актер Антон Филипенко, к которому в этом году присоединился Илья Малаков. На церемонии также объявили победителя в номинации «Самый ожидаемый сериал» — им стал проект «Красная Шамбала» режиссера Кирилла Белевича («КИОН»).

В конкурсной программе игровых сериалов были представлены 21 новый проект. Жюри, в которое вошли Нурбек Эген, Анна Кузнецова, Никита Власов и Сергей Кальварский, присудило награду за лучший сценарий Антону Коломейцу и Евгении Тамахиной за проект «Паша» (Amediateka). Лучшим режиссером стал Руслан Братов («Второе дыхание», Okko).

Призы за лучшую актерскую работу получили Аскар Ильясов («Паша») и Юлианна Михневич, сыгравшая главные роли сразу в четырех проектах конкурсной программы — «Ангел», «Илья Муровец», «Паша» и «Фестиваль». Диплом жюри «Актерское открытие» вручили Льву Казанскому за роль в «Первом дыхании». Лучшим актерским ансамблем признан каст сериала «Фестиваль» с Даниилом Воробьевым, Михаилом Тройником, Полиной Лиске, Юлианной Михневич, Кристиной Асмус, Софьей Лебедевой, Павлом Сборщиковым, Артемом Ремизовым и Климом Шипенко.

Специальный приз «Самая востребованная актриса сезонов 2025-2026» получила Полина Гухман, которая вышла на связь со съемочной площадки сериала «Рыцари Сорока Островов» (Wink). В рейтинге кинокритиков и телеграм-каналов также победил сериал «Второе дыхание». В центре сюжета сериала — бывший легкоатлет Илья (Александр Паль), который оказывается в закрытом центре «Доверие» и получает шанс заново обрести внутреннюю свободу.