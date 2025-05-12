Международный фестиваль рекламы Red Apple объявил старт приёма заявок на конкурс. Работы можно подать до 3 сентября 2025 года.

Под эгидой фестиваля ежегодно проходит деловая программа при участии экспертов российского и зарубежных рынков в рамках Дня контента и креатива на Национальном рекламном форуме. В 2025 году программа и церемония награждения победителей пройдут 13 ноября.

В 35-й сезон Red Apple входит с рядом важных изменений. Впервые у фестиваля появились амбассадоры — лидеры мнений и эксперты индустрии из России и Бразилии, которые помогут выстраивать мосты между локальными и международными практиками.

«Такие фестивали, как Red Apple, напоминают нам, что творчество говорит на всех языках. Это место, где границы растворяются, а идеи путешествуют дальше, чем это возможно по паспорту. Здесь мы не просто отмечаем лучшие работы — мы слушаем новые голоса, обмениваемся истинами и расширяем наше видение мира. Сегодня, когда связь редка, а срочность постоянна, такие фестивали возвращают нас к главному: историям, которые волнуют, вдохновляют и объединяют. Red Apple — это не просто творчество, это смысл», — поделился основатель и генеральный директор бразильской консалтинговой компании Enredo Brand Innovation и амбассадор Red Apple в Бразилии Сиро Роча.

В этом году фестиваль также запускает номинацию в конкурсном блоке Creative, в категории «Видео», подкатегория «Мастерство в видеорекламе» — «Лучший кастинг». Она создана по инициативе агентства BBDO и направлена на поддержку фонда «Артист», который занимается помощью пожилым деятелям культуры и искусства. Все средства, собранные с поданных в эту номинацию работ, будут направлены в благотворительный фонд «Артист».