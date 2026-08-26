Секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров был награжден медалью Министерства обороны Республики Абхазия «За боевое содружество». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Медаль была вручена Адаму Кадырову в ходе торжественной церемонии награждения победителей XIII Международного открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений.

«За высокий уровень взаимодействия и укрепление сотрудничества он также был награжден медалью Министерства обороны Республики Абхазия «За боевое содружество», — написал Рамзан Кадыров.

В июне сообщалось, что Адам Кадыров был второй раз удостоен звания Героя Чеченской Республики «за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, активную плодотворную деятельность, направленную на всестороннюю поддержку специальной военной операции, и в связи с Днем России».

Адам Кадыров был впервые удостоен звания Героя Чеченской Республики в 15-летнем возрасте в октябре 2023 года. Депутат Госдумы Адам Делимханов перечислил среди его заслуг достижения в смешанных единоборствах, победу в чемпионате по тактической стрельбе среди силовых подразделений, а также звание хафиза — человека, выучившего Коран наизусть.

В общей сумме за три года Адам Кадыров получил около 30 государственных, ведомственных и региональных наград различного уровня, среди которых медаль «За вклад в проведение специальной военной операции», ведомственная медаль Росгвардии «За боевое отличие», а также ряд орденов — в том числе «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За служение религии ислам» I степени и «Трудовая доблесть России».