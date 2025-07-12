13 июля Музей транспорта Москвы проведет четвертый фестиваль «Ретрорейс», посвященный эпохе 2000-х. Гостей ждут 200 ретроавтомобилей, концерты, лекции, экскурсии и развлечения для всей семьи.

В рамках «Ретрорейса» пройдет выставка автомобилей: более 20 экспонатов из коллекции музея и 150 машин от автоклубов, включая «Победу», «Волгу», тюнингованные Mercedes и Porsche.

Для зрителей высупят музыканты Essaii и Lado, а также музыкальный продюсер с шанхайскими корнями Boris Redwall и электронщик Biicla.

Автоспортивный комментатор Евгений «Флай» Шадрин проведет лекцию о направлениях автомобильного тюнинга — от аэродинамических обвесов до интерьерного дизайна и инженерных доработок. Арсений Косолапов, бренд-менеджер AMAZING RED, выступит с лекцией о влиянии автоспорта на индустрию моды — от комбинезонов гонщиков до кроссовок 2000-х. Пройдет также лекция Сергея «Хоббит» Кормилицына под названием «Никто никогда не вернет 2007» — глубокое размышление о медиасреде, цифровой культуре и личной ностальгии по эпохе раннего интернета. Андрей Хабибулин, руководитель проекта СТМ Brick Labs, представит новую линейку конструкторов «БрикСити — как строится современный город в миниатюре».

Гости фестиваля смогут отправиться в часовую экскурсию по району Раменки на ретроавтобусах Икарус и ЛиАЗ в сопровождении профессиональных гидов. Маршрут пройдет мимо знаковых достопримечательностей: главного здания МГУ, смотровой площадки Воробьёвых гор, Парка Победы, Новодевичьего монастыря и стадиона Лужники. Экскурсия позволит не только увидеть главные архитектурные памятники Москвы, но и узнать интересные факты о развитии городского транспорта.

На фестивале состоится второй этап Кубка Москвы по историческому ралли. В заезде примут участие 100 экипажей на ретроавтомобилях, которым предстоит пройти маршрут с заданиями на ориентирование. Старт и финиш будут организованы на территории фестиваля.

Для юных посетителей организаторы подготовили насыщенную программу развлечений и познавательных активностей. Детей ждут гонки на педальных автомобилях, серия мастер-классов от популярных проектов «Фиксики» и «Цветняшки», лекции о моторах и занятия по автомоделированию от Музея транспорта Москвы и Детского центра Политехнического музея.