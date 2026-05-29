Фильм «Алиса в Стране чудес» получил престижнейшую голливудскую премию «Golden Trailer Awards 2026» за трейлер к картине. Команда маркетинга ТНТ стала единственным российским коллективом, получившим приз.

Фэнтезийная музыкальная картина, снятая режиссером Юрием Хмельницким, вышла в российский прокат в октябре 2025 года. Фильм основан на одноименной книге Льюиса Кэролла и аудиоспектакле Олега Герасимова с музыкой Владимира Высоцкого. Роль Алисы в картине исполнила Анна Пересильд, прославившаяся после выхода сериала «Слово пацана», а Безумного Шляпника сыграл Милош Бикович. Также в фильме снимались Ирина Горбачева, Паулина Андреева и многие другие российские звезды. Производством картины занимались студии Kion Film, канал ТНТ и Mediaslovo.

Помимо команды ТНТ приз Golden Trailer Awards 2026 получили студии Paramount, Warner Bros, Netflix, Universal Pictures, Apple TV+, HBO, Lionsgate, A24, Sony, Amazon. Как уточнила команда ТНТ, это уже 111-я высшая международная награда промо ТНТ4.